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Номер извещения
31907669781
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011917/ГПХГ
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю заказчика (инженерно-техническому контролю) за строительством поисковой скважины №1П Ангарской площади
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Контактный телефон
+7 495 428-48-95
Факс
+7 495 428-45-31
Адрес электронной почты
tender@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексий Рада Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю заказчика (инженерно-техническому контролю) за строительством поисковой скважины №1П Ангарской площади
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201929.05.2019 14:0029.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669781Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю заказчика (инженерно-техническому контролю) за строительством поисковой скважины №1П Ангарской площадиг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю заказчика (инженерно-техническому контролю) за строительством поисковой скважины №1П Ангарской площади
Начальная цена
3 419 104,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
71.20.19.190
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 768
Кол-во: 2844
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