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Номер извещения
31907669848
Уникальный номер закупки
19/2.1/0022557/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Газпромтрубинвест" за 2019-2021 гг.для субъектов малого и среднего предпринимательства) (22557)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Газпромтрубинвест" за 2019-2021 гг.для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 10:0010.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669848Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Газпромтрубинвест" за 2019-2021 гг.для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Газпромтрубинвест" за 2019-2021 гг.для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1 279 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
69.20.10.000
69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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