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Номер извещения
31907669438
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019681/ГСвязь
Наименование закупки
Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Cisco ЕВСПД ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром связь" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/5.4/0019681/ГСвязь)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-25
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Nikolaev@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Cisco ЕВСПД ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром связь" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/5.4/0019681/ГСвязь)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669438Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Cisco ЕВСПД ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром связь" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/5.4/0019681/ГСвязь)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования Cisco ЕВСПД ПАО "Газпром" для нужд ООО "Газпром связь" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(19/5.4/0019681/ГСвязь)
Начальная цена
144 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
61.90.10
61.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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