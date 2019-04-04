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Номер извещения
31907669324
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019352/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения на объекте Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/5.4/0019352/ГЭнерго)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-24
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения на объекте Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/5.4/0019352/ГЭнерго)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669324Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения на объекте Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/5.4/0019352/ГЭнерго) Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения на объекте Уренгойского филиала ООО «Газпром энерго» для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/5.4/0019352/ГЭнерго)
Начальная цена
50 551 113,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
16.23.2
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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