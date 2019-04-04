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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Санкт-Петербург для нужд ООО "Газпром инвест" в 2019-2023 гг.(19501)

    Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Санкт-Петербург для нужд ООО "Газпром инвест" в 2019-2023 гг.(19501)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907669053Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услуг по организации доставки сотрудников Заказчика до места работы и обратно в г. Санкт-Петербург, для нужд ООО «Газпром инвест» в 2019-2021 гг.г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907669053

    Уникальный номер закупки

    19/2.1/0019501/ГИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Санкт-Петербург для нужд ООО "Газпром инвест" в 2019-2023 гг.(19501)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 81304.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Денис Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг по организации доставки сотрудников Заказчика до места работы и обратно в г. Санкт-Петербург, для нужд ООО «Газпром инвест» в 2019-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907669053Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг по организации доставки сотрудников Заказчика до места работы и обратно в г. Санкт-Петербург, для нужд ООО «Газпром инвест» в 2019-2021 гг.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг по организации доставки сотрудников Заказчика до места работы и обратно в г. Санкт-Петербург, для нужд ООО «Газпром инвест» в 2019-2021 гг.

    Начальная цена

    62 695 855,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    49.39.13.000

    Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по расписанию прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.13

    Перевозки специальные автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом по расписанию

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание автотранспортных услуг по организации доставки сотрудников Заказчика до места работы и обратно в г. Санкт-Петербург, для нужд ООО «Газпром инвест» в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

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