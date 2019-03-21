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Номер извещения
31907668072
Уникальный номер закупки
19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
0095/19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз/ПР/ГОС/Э/21.03.2019 Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 14:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-19
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
i.ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
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Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668072Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)
Начальная цена
12 717 293,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
46.69.12.000
46.69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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