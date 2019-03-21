Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)

Прием заявок на участие

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель-сварочный" Кол-во: 30

"Позиция 2" "Кабель-сварочный" Кол-во: 40

"Позиция 3" "Кабель-сварочный" Кол-во: 30

"Позиция 4" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Клемма пружинная" Кол-во: 2

"Позиция 18" "клемный зажим ЗНИ-10" Кол-во: 64

"Позиция 19" "клемный зажим ЗНИ-6" Кол-во: 64

"Позиция 20" "клемный зажим ЗНИ-70" Кол-во: 40

"Позиция 21" "кнопка SB-7 "пуск"" Кол-во: 4

"Позиция 22" "кнопка SB-7 "стоп"" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Консоль для монтажа кабельных лотков, на ширину лотка 400 мм, исполнение 2" Кол-во: 120

"Позиция 24" "Короб перфорированный 25*40 L=2" Кол-во: 12

"Позиция 25" "Короб перфорированный 40*40 L=2" Кол-во: 12

"Позиция 26" "Коробка соединительная взрывозащищенная, 400 В, 25 А, УХЛ1, минус 60°С до +55°С, 1ЕxdIIBT5, IP65, 16 кабельных вводов, 60 клемм" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Коробка соединительная РТВ 401 -1 Б/0" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Коробка соединительная РТВ 401 -1П/0" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Коробка соединительная РТВ 402-1Б/2П" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Коробка соединительная РТВ 404-1 Б/0" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Коробка соединительная РТВ 601 -1 Б/0" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Коробка соединительная РТВ 601 -1 Б/1 Б" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Коробка соединительная тусо 80х80" Кол-во: 16

"Позиция 34" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Корпус металлический" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Кабель РКГМ 1,5" Кол-во: 0.08

"Позиция 41" "Кабель РКГМ 10" Кол-во: 0.12

"Позиция 42" "Кабель РКГМ 2,5" Кол-во: 0.5

"Позиция 43" "Кабель РКГМ 4" Кол-во: 0.28

"Позиция 44" "Кабель РКГМ 6" Кол-во: 0.12

"Позиция 45" "Кабель с медными жиламиКВВГЭнг 10х2,5мм2" Кол-во: 0.63

"Позиция 46" "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке пониженной горючести СБВГнг(А) 12х1,0мм," Кол-во: 2.35

"Позиция 47" "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке пониженной горючести СБВГнг(А) 4х2х1,0мм," Кол-во: 300.14

"Позиция 48" "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке СБВГ 10х2х1,0мм," Кол-во: 25.35

"Позиция 49" "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке СБВГ 7х2х1мм," Кол-во: 30.42

"Позиция 50" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2," Кол-во: 0.36

"Позиция 51" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ V= 20/1000" Кол-во: 0.02

"Позиция 52" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х6мм2," Кол-во: 0.08

"Позиция 53" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х6мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ V= 110/1000" Кол-во: 0.11

"Позиция 54" "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке с профилированным резиновым сердечником КПГСН 3х6+1х4мм2. ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ " Кол-во: 0.3

"Позиция 55" "Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4мм2 1кВ" Кол-во: 0.63

"Позиция 56" "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 3x6 мм2" Кол-во: 25

"Позиция 57" "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x16 мм2" Кол-во: 2519

"Позиция 58" "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x35 мм2" Кол-во: 20

"Позиция 59" "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x6 мм2" Кол-во: 98

"Позиция 60" "Кабель управления гибкий" Кол-во: 140

"Позиция 61" "Кабель-канал" Кол-во: 60

"Позиция 62" "Кабель-канал" Кол-во: 48

"Позиция 63" "Кабель-канал" Кол-во: 48

"Позиция 64" "Кабель-канал" Кол-во: 36

"Позиция 65" "Кабель-канал" Кол-во: 24

"Позиция 66" "Кабель-канал" Кол-во: 16

"Позиция 67" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 68" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 69" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 70" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 71" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 72" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 73" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 74" "Кабель-канал" Кол-во: 12

"Позиция 75" "Кабельный ввод (сальник) MG 63" Кол-во: 20

"Позиция 76" "Кабельный ввод (сальник) PG 29 М (18-25 мм) FORTISFLEX" Кол-во: 12

"Позиция 77" "Кабельный ввод (сальник) PG 42" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Кабельный ввод (сальник) PG 48" Кол-во: 20

"Позиция 79" "Корпус металлический" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Наконечник" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 85" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, исполнение 2" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно Кабель",ширина 300 мм" Кол-во: 17

"Позиция 88" "Лоток" Кол-во: 200

"Позиция 89" "Лоток из листовой стали перфорированный50*150*3000, в комплекте с крышкой" Кол-во: 12

"Позиция 90" "Лоток ЛМ 50х50УТ1,5" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Лоток ЛП 100х60 монтажный оцинкованный" Кол-во: 54

"Позиция 92" "Лоток ЛП 200х100 монтажный оцинкованный" Кол-во: 60

"Позиция 93" "Маркер" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Маркер" Кол-во: 3

"Позиция 95" "Маркер" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Маркер" Кол-во: 3

"Позиция 97" "Металлический лоток штампованный (150х80х3000) 35063" Кол-во: 670

"Позиция 98" "Металлический лоток штампованный (50х50х3000) 35011" Кол-во: 1471.15

"Позиция 99" "Металлорукав РЗЦХ-32ММ" Кол-во: 80

"Позиция 100" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 101" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 102" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 104" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Муфта" Кол-во: 20

"Позиция 106" "Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони U до 1 кВ" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Наконечник" Кол-во: 2

"Позиция 108" "Наконечник" Кол-во: 2

"Позиция 109" "Наконечник" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Кабель монтажный с медными жилами, экранированный, 2x2x1,0 мм2" Кол-во: 45

"Позиция 111" "Гильза медная" Кол-во: 10

"Позиция 112" "Гильза медная" Кол-во: 10

"Позиция 113" "Гильза медная" Кол-во: 10

"Позиция 114" "Гильза медная" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 116" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 117" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 118" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 119" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 120" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 121" "Гильза медная луженая" Кол-во: 50

"Позиция 122" "Гильза медная луженая" Кол-во: 30

"Позиция 123" "Гильза медная луженая" Кол-во: 30

"Позиция 124" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 128" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 129" "Гильза медная луженая" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 30

"Позиция 131" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 132" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 133" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 134" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 135" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 138" "Гильза медно-алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Держатель с защелкой" Кол-во: 200

"Позиция 140" "Держатель с защелкой" Кол-во: 200

"Позиция 141" "Держатель с защелкой" Кол-во: 200

"Позиция 142" "Держатель с защелкой" Кол-во: 100

"Позиция 143" "Держатель с защелкой" Кол-во: 100

"Позиция 144" "Держатель с защелкой" Кол-во: 100

"Позиция 145" "дин-рейка 2м" Кол-во: 4

"Позиция 146" "Заглушка; TC 150x80; арт.37263 (Заглушка для 3HH4-6mm2(JXB35-50A) синий ИЭК) " Кол-во: 8

"Позиция 147" "Зажим винтовой" Кол-во: 20

"Позиция 148" "Зажим винтовой" Кол-во: 20

"Позиция 149" "Зажим винтовой" Кол-во: 20

"Позиция 150" "DIN-рейка" Кол-во: 10

"Позиция 151" "DIN-рейка; (20см) оцинкованная ИЭК; ограничитель " Кол-во: 36

"Позиция 152" "Z-профиль ЗПР 30х62х2мм перфорированный L=2м, окрашенный" Кол-во: 5

"Позиция 153" "Автоматический выключатель ВА 88-33 (160 А)" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Бирка" Кол-во: 150

"Позиция 155" "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)" Кол-во: 20

"Позиция 156" "Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая)" Кол-во: 34

"Позиция 157" "Вилка" Кол-во: 20

"Позиция 158" "Вилка 220V" Кол-во: 10

"Позиция 159" "Выключатель автомат.ВА 47-29 1P 10A" Кол-во: 6

"Позиция 160" "Выключатель автомат.ВА 47-29 1P 16A" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Выключатель автомат.ВА 47-63 3P 63A" Кол-во: 8

"Позиция 162" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Гильза" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 172" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 173" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 174" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 20

"Позиция 175" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 176" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Гильза алюминиевая" Кол-во: 10

"Позиция 179" "Гильза кабельная медная ГМ 16" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Гильза медная" Кол-во: 50

"Позиция 181" "Гильза медная" Кол-во: 50

"Позиция 182" "Гильза медная" Кол-во: 50

"Позиция 183" "Гильза медная" Кол-во: 50

"Позиция 184" "Гильза медная" Кол-во: 30

"Позиция 185" "Гильза медная" Кол-во: 30

"Позиция 186" "Гильза медная" Кол-во: 30

"Позиция 187" "Гильза медная" Кол-во: 20

"Позиция 188" "Гильза медная" Кол-во: 10

"Позиция 189" "Зажим винтовой" Кол-во: 50

"Позиция 190" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 191" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 192" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 193" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 194" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 195" "Кабель Helukabel JZ-500 18х1,5" Кол-во: 0.06

"Позиция 196" "Кабель Olflex Crane 2S 12G 1,5 (с тросом)" Кол-во: 0.12

"Позиция 197" "Кабель Olflex Crene 2S 20G 1,5 артикул 0027505" Кол-во: 0.04

"Позиция 198" "Кабель SILFLEX SIHF 12GХ1.5" Кол-во: 0.3

"Позиция 199" "Кабель SILFLEX SIHF 24GХ1.5" Кол-во: 0.6

"Позиция 200" "Кабель SILFLEX SIHF 2Gх1.5" Кол-во: 0.6

"Позиция 201" "Кабель SILFLEX SIHF 3G2.5" Кол-во: 0.36

"Позиция 202" "Кабель SILFLEX SIHF 3Gх1.5" Кол-во: 0.33

"Позиция 203" "Кабель SILFLEX SIHF 7Gх2.5" Кол-во: 0.6

"Позиция 204" "Кабель ВВГ 5х1,5" Кол-во: 0.05

"Позиция 205" "Кабель ВВГ НГ 4х2,5" Кол-во: 22

"Позиция 206" "Кабель ВВГнг 4х1,5" Кол-во: 0.05

"Позиция 207" "Кабель ВВГнг 4х10" Кол-во: 0.16

"Позиция 208" "Кабель ВВГнг 4х2,5" Кол-во: 0.05

"Позиция 209" "Кабель ВВГнг 4х4" Кол-во: 0.23

"Позиция 210" "Кабель ВВГнг 4Х50" Кол-во: 0.16

"Позиция 211" "Кабель канал 20х16" Кол-во: 22

"Позиция 212" "Кабель КГ 3х6+1х4" Кол-во: 300

"Позиция 213" "Кабель КГ 4х2,5-0,66" Кол-во: 0.5

"Позиция 214" "Кабель КГ 4х4" Кол-во: 300

"Позиция 215" "Кабель КГ 4х6-0,66" Кол-во: 0.2

"Позиция 216" "Кабель КГ3*1,5" Кол-во: 80

"Позиция 217" "Кабель КГ4*4" Кол-во: 80

"Позиция 218" "Кабель КГ4х2,5" Кол-во: 0.12

"Позиция 219" "Кабель КЛхл 4х25" Кол-во: 0.06

"Позиция 220" "Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг 10х1,5" Кол-во: 0.25

"Позиция 221" "Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг5х1,5" Кол-во: 0.25

"Позиция 222" "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести КВВГнг(А) 19х1мм2" Кол-во: 1.51

"Позиция 223" "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 14х1" Кол-во: 550.98

"Позиция 224" "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 27х1" Кол-во: 1.91

"Позиция 225" "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 4х1" Кол-во: 512.8

"Позиция 226" "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 7х1" Кол-во: 752.41

"Позиция 227" "Кабель монтажный парной скрутки, в общем экране, в ленточной броне, 1x2x1,0 мм2" Кол-во: 348

"Позиция 228" "Кабель монтажный парной скрутки, в общем экране, в ленточной броне, 8x2x1,0 мм2" Кол-во: 719

"Позиция 229" "Зажим винтовой" Кол-во: 50

"Позиция 230" "Зажим винтовой" Кол-во: 40

"Позиция 231" "Зажим винтовой" Кол-во: 20

"Позиция 232" "Зажим винтовой" Кол-во: 10

"Позиция 233" "Зажим винтовой" Кол-во: 10

"Позиция 234" "Зажим винтовой" Кол-во: 10

"Позиция 235" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 236" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 237" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 238" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 239" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 240" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 20

"Позиция 241" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 10

"Позиция 242" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 10

"Позиция 243" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 10

"Позиция 244" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 10

"Позиция 245" "Зажим винтовой концевой" Кол-во: 10

"Позиция 246" "Зажим наборный; ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый ИЭК; арт.YZN10-006-K03 " Кол-во: 48

"Позиция 247" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 248" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Кабель" Кол-во: 200

"Позиция 250" "Кабель" Кол-во: 1200

"Позиция 251" "Кабель" Кол-во: 1200

"Позиция 252" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 253" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 254" "Кабель" Кол-во: 400

"Позиция 255" "Кабель" Кол-во: 200

"Позиция 256" "Кабель" Кол-во: 200

"Позиция 257" "Кабель" Кол-во: 200

"Позиция 258" "Кабель" Кол-во: 100

"Позиция 259" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 262" "Зажимы-ответвители" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Изолента" Кол-во: 200

"Позиция 264" "Кабель" Кол-во: 200

"Позиция 265" "Кабель" Кол-во: 800

"Позиция 266" "Изолента" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Изолента" Кол-во: 80

"Позиция 268" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 269" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 270" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 272" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 274" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 277" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 278" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 279" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 280" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 281" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 282" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 283" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 284" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 285" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 286" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 287" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 288" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 289" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 290" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 291" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 292" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 293" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 294" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 295" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 296" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 297" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 298" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 299" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 300" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 301" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 302" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 304" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 305" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 306" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 307" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 308" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 309" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 310" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 311" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 312" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 313" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 314" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 315" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 316" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 317" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 318" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 319" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 320" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 321" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 322" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 323" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 324" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 325" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 326" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 327" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 328" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 329" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 331" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 332" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 333" "Корпус металлический" Кол-во: 5

"Позиция 334" "Корпус металлический" Кол-во: 8

"Позиция 335" "Корпус металлический" Кол-во: 6

"Позиция 336" "Корпус металлический" Кол-во: 5

"Позиция 337" "Корпус металлический" Кол-во: 5

"Позиция 338" "Корпус металлический" Кол-во: 2

"Позиция 339" "Корпус металлический ЩПМ-6-0 УХЛ3 1Р31, 1200х750х300 TDM SQ0905-0067" Кол-во: 2

"Позиция 340" "Корпус пластиковый" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Корпус пластиковый" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Корпус пластиковый" Кол-во: 2

"Позиция 343" "Корпус пластиковый" Кол-во: 2

"Позиция 344" "Крышка для CDSS 90, исполнение 2" Кол-во: 4

"Позиция 345" "Крышка для лотка 80x200, L=3000 мм, исполнение 2" Кол-во: 180

"Позиция 346" "Крышка для СРО 90, исполнение 2" Кол-во: 4

"Позиция 347" "Крышка на лоток" Кол-во: 200

"Позиция 348" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 349" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 350" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 351" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 352" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 353" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 354" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 356" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 362" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 363" "Стойка кабельная" Кол-во: 3

"Позиция 364" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 365" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 368" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 369" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 371" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 372" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 373" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 374" "Строительно-монтажная клемма" Кол-во: 2

"Позиция 375" "Термоусадочная трубка^=50 мм, коэффициент усадки 3:1" Кол-во: 6

"Позиция 376" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 377" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 378" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 379" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 380" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 381" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 382" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 383" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 384" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 385" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 386" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 5

"Позиция 387" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 388" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 389" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 390" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 391" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 392" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 393" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 394" "Угол вертикальный внутренний CS90 36660" Кол-во: 1820

"Позиция 395" "Угол горизонтальный СРО 90, 80x200, исполнение 2" Кол-во: 4

"Позиция 396" "Угол СРО 90 горизонтальный 90 150х80 36023" Кол-во: 506

"Позиция 397" "Угол СРО 90 горизонтальный 90 50х50 36000" Кол-во: 140

"Позиция 398" "Удлинитель катушка 10м" Кол-во: 17

"Позиция 399" "Удлинитель катушка 10м" Кол-во: 5

"Позиция 400" "Удлинитель катушка 50м" Кол-во: 9

"Позиция 401" "Удлинитель катушка 50м" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.30 м" Кол-во: 16

"Позиция 403" "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.60 м" Кол-во: 12

"Позиция 404" "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.60 м" Кол-во: 3

"Позиция 405" "Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U" Кол-во: 19

"Позиция 406" "Хомут" Кол-во: 3

"Позиция 407" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 408" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 409" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 410" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 411" "Хомут" Кол-во: 20

"Позиция 412" "Хомут" Кол-во: 20

"Позиция 413" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 414" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 415" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 416" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 417" "Хомут" Кол-во: 20

"Позиция 418" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 419" "Хомут" Кол-во: 20

"Позиция 420" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 421" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 422" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 423" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 424" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 425" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 426" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 427" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 428" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 429" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 430" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 431" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 432" "Хомут" Кол-во: 10

"Позиция 433" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 434" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 435" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 436" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 437" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 438" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 439" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 440" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 441" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 442" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 443" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 444" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 445" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 446" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 447" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 448" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 449" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 450" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 451" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 452" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 453" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 454" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 455" "Термоусаживаемая трубка" Кол-во: 20

"Позиция 456" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 457" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 458" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 459" "Труба гофрированная" Кол-во: 200

"Позиция 460" "Труба гофрированная" Кол-во: 180

"Позиция 461" "Труба гофрированная" Кол-во: 180

"Позиция 462" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 463" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 464" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 465" "Наконечник-гильза" Кол-во: 6

"Позиция 466" "Наконечник-гильза" Кол-во: 4

"Позиция 467" "Наконечник-гильза" Кол-во: 2

"Позиция 468" "Наконечник-гильза" Кол-во: 2

"Позиция 469" "Наконечник-гильза" Кол-во: 2

"Позиция 470" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 471" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 472" "Наконечник-гильза" Кол-во: 20

"Позиция 473" "Наконечник-гильза" Кол-во: 20

"Позиция 474" "Наконечник-гильза" Кол-во: 2

"Позиция 475" "Наконечник-гильза" Кол-во: 2

"Позиция 476" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 477" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 478" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 479" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 480" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 481" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 482" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 483" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 484" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 485" "Наконечник-гильза" Кол-во: 3

"Позиция 486" "Наконечник-гильза" Кол-во: 5

"Позиция 487" "Наконечники для медного кабеля сечением 16 мм2" Кол-во: 80

"Позиция 488" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 489" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 490" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 491" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 492" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 493" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 494" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 495" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 496" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 497" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 498" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 499" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 500" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 501" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 502" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 503" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 504" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 505" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 506" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 507" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 508" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 509" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 510" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 511" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 512" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 513" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 514" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 515" "Наконечник" Кол-во: 200

"Позиция 516" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 517" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 518" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 519" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 520" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 521" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 522" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 523" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 524" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 525" "Наконечники для медного кабеля сечением 35 мм2" Кол-во: 10

"Позиция 526" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 527" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 528" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 529" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 530" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 531" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 532" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 533" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 534" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 535" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 536" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 537" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 538" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 539" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 540" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 541" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 542" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 543" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 544" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 545" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 546" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 547" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 548" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 549" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 550" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 551" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 552" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 553" "Реле" Кол-во: 2

"Позиция 554" "Реле" Кол-во: 2

"Позиция 555" "Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП" Кол-во: 4

"Позиция 556" "Рукав гибкий металлический, Ду=20 мм" Кол-во: 49

"Позиция 557" "Рукав гибкий металлический, Ду=25 мм" Кол-во: 9

"Позиция 558" "Рукав металлический РЗ-Ц-Х-10, ТУ 22-5570-83" Кол-во: 40

"Позиция 559" "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTP2-BP" Кол-во: 193

"Позиция 560" "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33НТР2-ВР" Кол-во: 218

"Позиция 561" "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 95ВТХ2-ВР" Кол-во: 276

"Позиция 562" "Сварочный кабель КГ-1/35" Кол-во: 120

"Позиция 563" "Соединители кабельные разъемные" Кол-во: 13

"Позиция 564" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 565" "Панель монтажная" Кол-во: 16

"Позиция 566" "Панель монтажная" Кол-во: 10

"Позиция 567" "Поворот" Кол-во: 20

"Позиция 568" "Поворот" Кол-во: 20

"Позиция 569" "Поворот" Кол-во: 20

"Позиция 570" "Поворот" Кол-во: 20

"Позиция 571" "Провод" Кол-во: 200

"Позиция 572" "Провод" Кол-во: 200

"Позиция 573" "Провод" Кол-во: 200

"Позиция 574" "Провод" Кол-во: 200

"Позиция 575" "Провод" Кол-во: 200

"Позиция 576" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 577" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 578" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 579" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 580" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 581" "Провод" Кол-во: 100

"Позиция 582" "Провод ПВ3 1х4-0,45" Кол-во: 0.12

"Позиция 583" "Провод ПВ3 1х50-0,45 (дубль)" Кол-во: 0.04

"Позиция 584" "Провод ПВ-3 6мм2 желто-зеленый" Кол-во: 400

"Позиция 585" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 586" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 587" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 588" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 589" "Разъем" Кол-во: 2

"Позиция 590" "Пускатель ПМ12-100150УХЛ4Б 380В" Кол-во: 4

"Позиция 591" "Пускатель КМИ-34012 (40А)" Кол-во: 4

"Позиция 592" "Проводник заземляющий. П-750" Кол-во: 800

"Позиция 593" "Проводник заземляющий П-1" Кол-во: 1105

"Позиция 594" "Провода провод ПУГВ 6мм (ж/з)" Кол-во: 0.04

"Позиция 595" "Провод ПуГВ 6 ж/з" Кол-во: 101

"Позиция 596" "Провод РКГМ 1,5" Кол-во: 100

"Позиция 597" "Провод РКГМ 1,5" Кол-во: 25

"Позиция 598" "Провод РКГМ 2,5" Кол-во: 100

"Позиция 599" "Провод РКГМ 2,5" Кол-во: 25

"Позиция 600" "Провод с медной жилой, зелено-желтый, 1x4,0 мм2" Кол-во: 36

"Позиция 601" "Провод с медной жилой, зелено-желтый, 1x1,0 мм2" Кол-во: 3

"Позиция 602" "Провод РКГМ 4" Кол-во: 25

"Позиция 603" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 604" "Наконечник" Кол-во: 48

"Позиция 605" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 606" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 607" "Труба гофрированная" Кол-во: 400

"Позиция 608" "Труба гофрированная ППЛ тяж. с прот.-20мм (11520)" Кол-во: 1

"Позиция 609" "Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД Dbh= 50 мм, Овнут= 41,5 мм" Кол-во: 162

"Позиция 610" "Угол вертикальный CS90 150х80 36683" Кол-во: 123

"Позиция 611" "Угол вертикальный внешний CD90 36780" Кол-во: 1106

"Позиция 612" "Угол вертикальный внешний CDSS 90, 80x200" Кол-во: 4

"Позиция 613" "Соединительные изолирующие зажимы" Кол-во: 2

"Позиция 614" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 615" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 616" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 617" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 618" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 619" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 620" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 621" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 622" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 623" "Наконечник" Кол-во: 80

"Позиция 624" "Наконечник кабельный кабельный под винт 10мм.кв винт 12мм" Кол-во: 40

"Позиция 625" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 626" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 627" "Наконечник-гильза" Кол-во: 10

"Позиция 628" "Наконечник" Кол-во: 5

"Позиция 629" "Наконечник" Кол-во: 5