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    Главная / Торги / 0095/19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз/ПР/ГОС/Э/21.03.2019 Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства).

    0095/19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз/ПР/ГОС/Э/21.03.2019 Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 11:0029.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907668072Дата и время окончания срока приема заявок поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907668072

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0095/19/4.3/0014767/ЦентрЭГаз/ПР/ГОС/Э/21.03.2019 Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_14767_СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-19

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    i.ivanov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Илья Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907668072Подведение итогов не позднее поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельной продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019 году (закупка у субъектов малого и реднего предпринимательства)

    Начальная цена

    12 717 293,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Классификатор ОКПД2

    46.69.12.000

    Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.2

    Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-сварочный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Кабель-сварочный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Кабель-сварочный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Клемма пружинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "клемный зажим ЗНИ-10"

    Кол-во: 64

    "Позиция 19"

    "клемный зажим ЗНИ-6"

    Кол-во: 64

    "Позиция 20"

    "клемный зажим ЗНИ-70"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "кнопка SB-7 "пуск""

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "кнопка SB-7 "стоп""

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Консоль для монтажа кабельных лотков, на ширину лотка 400 мм, исполнение 2"

    Кол-во: 120

    "Позиция 24"

    "Короб перфорированный 25*40 L=2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Короб перфорированный 40*40 L=2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная, 400 В, 25 А, УХЛ1, минус 60°С до +55°С, 1ЕxdIIBT5, IP65, 16 кабельных вводов, 60 клемм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Коробка соединительная РТВ 401 -1 Б/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Коробка соединительная РТВ 401 -1П/0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Коробка соединительная РТВ 402-1Б/2П"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Коробка соединительная РТВ 404-1 Б/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Коробка соединительная РТВ 601 -1 Б/0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Коробка соединительная РТВ 601 -1 Б/1 Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Коробка соединительная тусо 80х80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 34"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Кабель РКГМ 1,5"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 41"

    "Кабель РКГМ 10"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 42"

    "Кабель РКГМ 2,5"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 43"

    "Кабель РКГМ 4"

    Кол-во: 0.28

    "Позиция 44"

    "Кабель РКГМ 6"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 45"

    "Кабель с медными жиламиКВВГЭнг 10х2,5мм2"

    Кол-во: 0.63

    "Позиция 46"

    "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке пониженной горючести СБВГнг(А) 12х1,0мм,"

    Кол-во: 2.35

    "Позиция 47"

    "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке пониженной горючести СБВГнг(А) 4х2х1,0мм,"

    Кол-во: 300.14

    "Позиция 48"

    "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке СБВГ 10х2х1,0мм,"

    Кол-во: 25.35

    "Позиция 49"

    "Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами в ПЭ изоляции, в ПВХ оболочке СБВГ 7х2х1мм,"

    Кол-во: 30.42

    "Позиция 50"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2,"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 51"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х4мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ V= 20/1000"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 52"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х6мм2,"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 53"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке КГ 4х6мм2, ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ V= 110/1000"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 54"

    "Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке с профилированным резиновым сердечником КПГСН 3х6+1х4мм2. ТУ 16.К73.05-93 0,66кВ "

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 55"

    "Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4мм2 1кВ"

    Кол-во: 0.63

    "Позиция 56"

    "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 3x6 мм2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 57"

    "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x16 мм2"

    Кол-во: 2519

    "Позиция 58"

    "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x35 мм2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Кабель силовой с медными жилами с заполнением в оболочке пониженной горючести сечением 5x6 мм2"

    Кол-во: 98

    "Позиция 60"

    "Кабель управления гибкий"

    Кол-во: 140

    "Позиция 61"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 60

    "Позиция 62"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 48

    "Позиция 63"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 48

    "Позиция 64"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 36

    "Позиция 65"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 16

    "Позиция 67"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 74"

    "Кабель-канал"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "Кабельный ввод (сальник) MG 63"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 29 М (18-25 мм) FORTISFLEX"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 42"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Кабельный ввод (сальник) PG 48"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Наконечник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Крышка на ответвитель Т-образный вертикальный TD, исполнение 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Лента сигнальная "Электро" с логотипом "Осторожно Кабель",ширина 300 мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 88"

    "Лоток"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "Лоток из листовой стали перфорированный50*150*3000, в комплекте с крышкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 90"

    "Лоток ЛМ 50х50УТ1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "Лоток ЛП 100х60 монтажный оцинкованный"

    Кол-во: 54

    "Позиция 92"

    "Лоток ЛП 200х100 монтажный оцинкованный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "Маркер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Маркер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Маркер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Маркер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Металлический лоток штампованный (150х80х3000) 35063"

    Кол-во: 670

    "Позиция 98"

    "Металлический лоток штампованный (50х50х3000) 35011"

    Кол-во: 1471.15

    "Позиция 99"

    "Металлорукав РЗЦХ-32ММ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 100"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Муфта"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Муфта концевая термоусаживаемая для оконцевания 5-и жильных кабелей с пластмассовой изоляцией без брони U до 1 кВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Наконечник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Наконечник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Наконечник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Кабель монтажный с медными жилами, экранированный, 2x2x1,0 мм2"

    Кол-во: 45

    "Позиция 111"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 118"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 122"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Гильза медная луженая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Гильза медно-алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 143"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Держатель с защелкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "дин-рейка 2м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Заглушка; TC 150x80; арт.37263 (Заглушка для 3HH4-6mm2(JXB35-50A) синий ИЭК) "

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 150"

    "DIN-рейка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "DIN-рейка; (20см) оцинкованная ИЭК; ограничитель "

    Кол-во: 36

    "Позиция 152"

    "Z-профиль ЗПР 30х62х2мм перфорированный L=2м, окрашенный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Автоматический выключатель ВА 88-33 (160 А)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Бирка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 155"

    "Бирка маркировочная У 134 (квадратная большая)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Бирка маркировочная У 153 (квадратная маленькая)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 157"

    "Вилка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Вилка 220V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 159"

    "Выключатель автомат.ВА 47-29 1P 10A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 160"

    "Выключатель автомат.ВА 47-29 1P 16A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Выключатель автомат.ВА 47-63 3P 63A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 173"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Гильза алюминиевая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Гильза кабельная медная ГМ 16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 182"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 183"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 186"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 187"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "Гильза медная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 190"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 191"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 192"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 193"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 194"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 195"

    "Кабель Helukabel JZ-500 18х1,5"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 196"

    "Кабель Olflex Crane 2S 12G 1,5 (с тросом)"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 197"

    "Кабель Olflex Crene 2S 20G 1,5 артикул 0027505"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 198"

    "Кабель SILFLEX SIHF 12GХ1.5"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 199"

    "Кабель SILFLEX SIHF 24GХ1.5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 200"

    "Кабель SILFLEX SIHF 2Gх1.5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 201"

    "Кабель SILFLEX SIHF 3G2.5"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 202"

    "Кабель SILFLEX SIHF 3Gх1.5"

    Кол-во: 0.33

    "Позиция 203"

    "Кабель SILFLEX SIHF 7Gх2.5"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 204"

    "Кабель ВВГ 5х1,5"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 205"

    "Кабель ВВГ НГ 4х2,5"

    Кол-во: 22

    "Позиция 206"

    "Кабель ВВГнг 4х1,5"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 207"

    "Кабель ВВГнг 4х10"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 208"

    "Кабель ВВГнг 4х2,5"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 209"

    "Кабель ВВГнг 4х4"

    Кол-во: 0.23

    "Позиция 210"

    "Кабель ВВГнг 4Х50"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 211"

    "Кабель канал 20х16"

    Кол-во: 22

    "Позиция 212"

    "Кабель КГ 3х6+1х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 213"

    "Кабель КГ 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 214"

    "Кабель КГ 4х4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 215"

    "Кабель КГ 4х6-0,66"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 216"

    "Кабель КГ3*1,5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 217"

    "Кабель КГ4*4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 218"

    "Кабель КГ4х2,5"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 219"

    "Кабель КЛхл 4х25"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 220"

    "Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг 10х1,5"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 221"

    "Кабель контрольный с медной жилой КВБбШвнг5х1,5"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 222"

    "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести КВВГнг(А) 19х1мм2"

    Кол-во: 1.51

    "Позиция 223"

    "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 14х1"

    Кол-во: 550.98

    "Позиция 224"

    "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 27х1"

    Кол-во: 1.91

    "Позиция 225"

    "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 4х1"

    Кол-во: 512.8

    "Позиция 226"

    "Кабель контрольный с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести, огнестойкий КВВГнг(А)-LSLTx 7х1"

    Кол-во: 752.41

    "Позиция 227"

    "Кабель монтажный парной скрутки, в общем экране, в ленточной броне, 1x2x1,0 мм2"

    Кол-во: 348

    "Позиция 228"

    "Кабель монтажный парной скрутки, в общем экране, в ленточной броне, 8x2x1,0 мм2"

    Кол-во: 719

    "Позиция 229"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 230"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 231"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 234"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 236"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 237"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 238"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 239"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Зажим винтовой концевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Зажим наборный; ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый ИЭК; арт.YZN10-006-K03 "

    Кол-во: 48

    "Позиция 247"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 250"

    "Кабель"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 251"

    "Кабель"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 252"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 253"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 254"

    "Кабель"

    Кол-во: 400

    "Позиция 255"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 256"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 257"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 258"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 259"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Зажимы-ответвители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Изолента"

    Кол-во: 200

    "Позиция 264"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 265"

    "Кабель"

    Кол-во: 800

    "Позиция 266"

    "Изолента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Изолента"

    Кол-во: 80

    "Позиция 268"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 278"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 279"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 282"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 283"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 285"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 286"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 289"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 290"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 291"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 292"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 293"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 294"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 295"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 296"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 297"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 300"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 301"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 302"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 303"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 305"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 306"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 308"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 312"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 315"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 316"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 317"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 318"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 319"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 320"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 321"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 322"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 323"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 328"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 329"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 330"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 332"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 333"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 334"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 8

    "Позиция 335"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 6

    "Позиция 336"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 337"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "Корпус металлический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Корпус металлический ЩПМ-6-0 УХЛ3 1Р31, 1200х750х300 TDM SQ0905-0067"

    Кол-во: 2

    "Позиция 340"

    "Корпус пластиковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Корпус пластиковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Корпус пластиковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Корпус пластиковый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 344"

    "Крышка для CDSS 90, исполнение 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 345"

    "Крышка для лотка 80x200, L=3000 мм, исполнение 2"

    Кол-во: 180

    "Позиция 346"

    "Крышка для СРО 90, исполнение 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Крышка на лоток"

    Кол-во: 200

    "Позиция 348"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 349"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 350"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 351"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 352"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 353"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 354"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 363"

    "Стойка кабельная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 364"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 365"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 369"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 371"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Строительно-монтажная клемма"

    Кол-во: 2

    "Позиция 375"

    "Термоусадочная трубка^=50 мм, коэффициент усадки 3:1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 376"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 377"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 379"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 380"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 382"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 383"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 385"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 386"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 387"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 388"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 389"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 390"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 391"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 392"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 393"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 394"

    "Угол вертикальный внутренний CS90 36660"

    Кол-во: 1820

    "Позиция 395"

    "Угол горизонтальный СРО 90, 80x200, исполнение 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Угол СРО 90 горизонтальный 90 150х80 36023"

    Кол-во: 506

    "Позиция 397"

    "Угол СРО 90 горизонтальный 90 50х50 36000"

    Кол-во: 140

    "Позиция 398"

    "Удлинитель катушка 10м"

    Кол-во: 17

    "Позиция 399"

    "Удлинитель катушка 10м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 400"

    "Удлинитель катушка 50м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 401"

    "Удлинитель катушка 50м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.30 м"

    Кол-во: 16

    "Позиция 403"

    "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.60 м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 404"

    "Удлинитель силовой ,4 гнезда на катушке,катушка пластик.60 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 405"

    "Устройство для ввода кабеля под теплоизоляцию LEK/U"

    Кол-во: 19

    "Позиция 406"

    "Хомут"

    Кол-во: 3

    "Позиция 407"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 408"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 409"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 410"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 411"

    "Хомут"

    Кол-во: 20

    "Позиция 412"

    "Хомут"

    Кол-во: 20

    "Позиция 413"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 414"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 416"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 417"

    "Хомут"

    Кол-во: 20

    "Позиция 418"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 419"

    "Хомут"

    Кол-во: 20

    "Позиция 420"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 421"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 422"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 424"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 425"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 426"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 428"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 429"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 430"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 431"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 432"

    "Хомут"

    Кол-во: 10

    "Позиция 433"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 434"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 435"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 436"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 437"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 438"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 439"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 440"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 441"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 442"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 443"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 444"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 445"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 446"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 447"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 448"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 449"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 450"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 451"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 452"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 453"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 454"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 455"

    "Термоусаживаемая трубка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 456"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 457"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 458"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 459"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 460"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 180

    "Позиция 461"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 180

    "Позиция 462"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 463"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 464"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 465"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 6

    "Позиция 466"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 467"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 468"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 469"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 470"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 471"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 472"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 20

    "Позиция 473"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 20

    "Позиция 474"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 476"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 477"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 478"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 479"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 480"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 481"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 482"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 483"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 484"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 485"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 486"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 5

    "Позиция 487"

    "Наконечники для медного кабеля сечением 16 мм2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 488"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 489"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 490"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 491"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 492"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 493"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 494"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 495"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 496"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 497"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 498"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 499"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 500"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 501"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 502"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 503"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 504"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 505"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 506"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 507"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 508"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 509"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 510"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 511"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 512"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 513"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 514"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 515"

    "Наконечник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 516"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 517"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 518"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 519"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 520"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 521"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 522"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 523"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 524"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 525"

    "Наконечники для медного кабеля сечением 35 мм2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 526"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 528"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 529"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 530"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 531"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 532"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 534"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 535"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 536"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 537"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 538"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 539"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 540"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 541"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 542"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 543"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 544"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 545"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 546"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 547"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 548"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 549"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 550"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 551"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 552"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 553"

    "Реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 554"

    "Реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 555"

    "Розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 556"

    "Рукав гибкий металлический, Ду=20 мм"

    Кол-во: 49

    "Позиция 557"

    "Рукав гибкий металлический, Ду=25 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 558"

    "Рукав металлический РЗ-Ц-Х-10, ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 40

    "Позиция 559"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 15HTP2-BP"

    Кол-во: 193

    "Позиция 560"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 33НТР2-ВР"

    Кол-во: 218

    "Позиция 561"

    "Саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента 95ВТХ2-ВР"

    Кол-во: 276

    "Позиция 562"

    "Сварочный кабель КГ-1/35"

    Кол-во: 120

    "Позиция 563"

    "Соединители кабельные разъемные"

    Кол-во: 13

    "Позиция 564"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 565"

    "Панель монтажная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 566"

    "Панель монтажная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 567"

    "Поворот"

    Кол-во: 20

    "Позиция 568"

    "Поворот"

    Кол-во: 20

    "Позиция 569"

    "Поворот"

    Кол-во: 20

    "Позиция 570"

    "Поворот"

    Кол-во: 20

    "Позиция 571"

    "Провод"

    Кол-во: 200

    "Позиция 572"

    "Провод"

    Кол-во: 200

    "Позиция 573"

    "Провод"

    Кол-во: 200

    "Позиция 574"

    "Провод"

    Кол-во: 200

    "Позиция 575"

    "Провод"

    Кол-во: 200

    "Позиция 576"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 577"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 578"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 579"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 580"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 581"

    "Провод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 582"

    "Провод ПВ3 1х4-0,45"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 583"

    "Провод ПВ3 1х50-0,45 (дубль)"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 584"

    "Провод ПВ-3 6мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 400

    "Позиция 585"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 586"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 587"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 588"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 589"

    "Разъем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 590"

    "Пускатель ПМ12-100150УХЛ4Б 380В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 591"

    "Пускатель КМИ-34012 (40А)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 592"

    "Проводник заземляющий. П-750"

    Кол-во: 800

    "Позиция 593"

    "Проводник заземляющий П-1"

    Кол-во: 1105

    "Позиция 594"

    "Провода провод ПУГВ 6мм (ж/з)"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 595"

    "Провод ПуГВ 6 ж/з"

    Кол-во: 101

    "Позиция 596"

    "Провод РКГМ 1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 597"

    "Провод РКГМ 1,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 598"

    "Провод РКГМ 2,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 599"

    "Провод РКГМ 2,5"

    Кол-во: 25

    "Позиция 600"

    "Провод с медной жилой, зелено-желтый, 1x4,0 мм2"

    Кол-во: 36

    "Позиция 601"

    "Провод с медной жилой, зелено-желтый, 1x1,0 мм2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 602"

    "Провод РКГМ 4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 603"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 604"

    "Наконечник"

    Кол-во: 48

    "Позиция 605"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 606"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 607"

    "Труба гофрированная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 608"

    "Труба гофрированная ППЛ тяж. с прот.-20мм (11520)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 609"

    "Труба двустенная гофрированная ПНД/ПВД Dbh= 50 мм, Овнут= 41,5 мм"

    Кол-во: 162

    "Позиция 610"

    "Угол вертикальный CS90 150х80 36683"

    Кол-во: 123

    "Позиция 611"

    "Угол вертикальный внешний CD90 36780"

    Кол-во: 1106

    "Позиция 612"

    "Угол вертикальный внешний CDSS 90, 80x200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 613"

    "Соединительные изолирующие зажимы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 614"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 615"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 616"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 617"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 618"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 619"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 620"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 621"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 622"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 623"

    "Наконечник"

    Кол-во: 80

    "Позиция 624"

    "Наконечник кабельный кабельный под винт 10мм.кв винт 12мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 625"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 626"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 627"

    "Наконечник-гильза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 628"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 629"

    "Наконечник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 630"

    "Провод РКГМ 4"

    Кол-во: 100

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