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    Главная / Торги / Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0039/19/4.3/0000696/ДЯмбург/К/ГОС/Э/21.03.2019)

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0039/19/4.3/0000696/ДЯмбург/К/ГОС/Э/21.03.2019)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 09:0011.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907664599Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 годуг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907664599

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0000696/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0039/19/4.3/0000696/ДЯмбург/К/ГОС/Э/21.03.2019)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 07:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 19_4.3_0000696_ДЯмбург.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-41

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Kolesnik@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колесник Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.201922.04.2019 13:0022.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907664599Подведение итогов не позднее Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 годуг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9, комн. 302 В - «Конференцзал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 году

    Начальная цена

    12 063 662,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    31.09.1

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол ПФ-101 Юнитекс 120x80x75 (ШхГхВ) цвет орех"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Стеллаж для книг Ст-21 Длина: 700 Высота: 2000 Глубина: 380"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Сейф практик SL -87Т шкаф металл. 460х870х340 ,полка,трейзер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор мебели для рабочего места Арго-1 размер комбинации столов столов 213*163*76мм цвет орех ТУ производителя Набор мебели Набор мебели для рабочего места "Арго". Состоит из стола А-001, А-003, полки под клавиатуру А-403, подставки под системный бло"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Набор кухонной мебели из восьми предметов Трапеза 2400 Н (шкаф навесной двухдверный размером 600х320х700мм, шкаф навесной двухдверный с нишей размером 600х320х700мм, два шкафа навесных однодверных (дверца -стекло в раме) размером 450х320х700мм, тумба"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Матрац ортопедический Spring, размер 180х200х21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Матрац ортопедический Spring, размер 160х200х21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Матрац ортопедический Spring, размер 140х200х21"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Матрац ортопедический Spring, размер 90х200х21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Матрац Dream Line Single Hol Bonnel размер 90х200х21"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Матрац Dream Line Single Hol Bonnel 900ммх1950ммх180мм пружинный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Кровать 1 спальная с матрасом ЛДСП 1900х900мм артикул AF3-01.56Л габариты (ГхШхВ) 954*2043*837, серия Визит ГОСТ 19917-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Кресло руководителя Эрго хром кожа/черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожанными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman C"

    Кол-во: 14

    "Позиция 15"

    "Кресло руководителя Менеджер короткий экстра, черное, 710х480х1020"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Кресло руководителя М-101/01 К/ЗАМ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Кресло руководителя LK-3Ch коричневая натуральная кожа хром пятилучие ТУ производителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Кресло руководителя Танго В хром Подлокотники: хром Крестовина: хром обивка МИКРОЛЮКС (МИКРОВЕЛЮР) М11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Кресло для руководителя Атлант [ткань Велюр]"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Кресло офисное СН 451 TW-11 (черный) ГОСТ 19917-2014"

    Кол-во: 45

    "Позиция 21"

    "Кресло офисное Гармония, обивка ткань Крестовина цельнолитая пластиковая, диаметр 680мм"

    Кол-во: 131

    "Позиция 22"

    "Кресло офисное Metta LK-14 Ch 721 Черное металл/натуральная перфорированная кожа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Кресло офисное Metta LK-14Ch коричневая натуральная кожа хром пятилучие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Кресло Атлант Х экокожа черный Размеры: 63x68x128 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 61

    "Позиция 25"

    "Кресло Амиго ПЛЮС обивка ткань TW-01"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    "Кресло серия Нега размеры 1000х920х850 цвет Экокожа орегон ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Карниз багетный потолочный полиуретановый двухрядный "Legrand" серия Орион светлый дуб, длина 2,0м, (комплектация: профиль, внешняя декоративная пластиковая планка, крючок-ролик и стопор, кт фурнитуры, торцевые заглушки) ГОСТ 19111-2001"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Карниз металлический кованый, однорядный, цвет бронза, диаметр 16см, длина 2,5м, кроншнейн, наконечник. ГОСТ 54863-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Карниз для штор, 2х полосный, потолочный,пластик длина 3м ГОСТ 19111-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Карниз для штор двойной(металлопластик) 2,4 м с зажимом Орех Артикул: 025903 Дубль ГОСТ 19111-2001"

    Кол-во: 45

    "Позиция 31"

    "Зеркало настенное, прямоугольник 600х1000, без полки, Классик 1, артикул 139922"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Зеркало настенное артикул Н-ЗН2, размер 600х1200мм, цвет-бук ГОСТ 17716-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Зеркало настенное бытовое серия Виктория артикул Н-ЗН1 цвет рамы бук размер 500х700мм ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 34"

    "Вешалка напольная на 6 рожков М10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожанными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman C"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Стул Samba RU v14., цвет 1.031 (черный), искусственная кожа, металлический каркас-хром"

    Кол-во: 26

    "Позиция 37"

    "Кресло офисное Metta LK-14 Ch 721 Черное"

    Кол-во: 22

    "Позиция 38"

    "Конференц-стол артикул:82.042.01 ДЭФО материал:орех индианс высота 76,5см ширина 240см глубина 120см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Шкаф глубокий для одежды Формула ФР 335 ольха 80x60x219 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "Шкаф СТП-Ш207х71С/Д (В-СТ-200), широкий, высокий, дверцы во всю высоту стекло в рамке ДСП, (206,9х71х38,1), цвет ольха"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Шкаф ПРАКТИК AL-001 металлический 1830x360x590, порошковое, антикоррозийная обработка, серый полуматовый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Шкаф паритет П-Ш9С Размеры: 800x420x1970 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Шкаф паритет П-Ш12 Размеры: 800x420x1970 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шкаф металлический для спецодежды LE-21,размеры Ш577хГ500хВ1830,2 секции,арт.135817,производитель ООО Практик"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Шкаф металлический для одежды ШРМ -22/М800, 1800х800х500 2х створчатый, серый разборный двухсекционный для одежды ШРМ-22/800-У перекладина для вешалок, 4 полки, габариты (1860х800х500)мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Шкаф книжный комбинированный, производитель ФЕЛИКС, серия Стиль Плюс.артикул ВСТ-203, материал ламинированная ДСП, размер71*38,1*206,9мм цвет ольха ТУ 5615-002-31045953-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Шкаф книжный закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 1860х900х380мм серии Формула ФР 308 бук ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Шкаф для одежды двухсекционный предназначен для одного человека с полкой и перекладиной с двумя крючками в каждой секции с одним замком с перфорированной панелью над дверцами для вентиляции разборный металлический 800х500х1820мм ОД-421-О серый ГОСТ 2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Шкаф для одежды 2-х створчатый Размеры: 90x58.4x207 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Шкаф для одежды металлический для одежды 500х490х1850, 2 секции, 2 полки, 4 крючка, 2 перекладины, 2 замка, 2 двери синего цвета ШРЭК-22-500 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Шкаф для одежды двухдверный из ламинированного ДСП 904х445х2042мм серии ДИРЕКТОР ПК-ДР-Г204*90-В1-35 ГАРДЕРОБ (ДИ-033) миланский орех ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 27

    "Позиция 52"

    "Шкаф для ключей(ключница) КС-20, металлический, сталь толщиной 1мм, полимерное покрытие серого цвета, размер 200х160х180мм, в комплекте 20 разноцветных пластиковых брелоков"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Шкаф для документов полузакрытый Формула арт. ФР 371 80x45x219 (ШхГхВ), бук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Шкаф для документов 1900х800х350 со стеклом ЛДСП цвет ольха 3 полки ТО 50162239 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Шкаф архивный металлический ШАМ-11 1860х850х400"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Тумба прикроватная 073/151 Европа-7 Размеры: 464x360, h 560 mm, цвет орех"

    Кол-во: 25

    "Позиция 57"

    "Тумба выкатная Формула артикул 210 Размеры: 45x45x58 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Тумба выкатная 3-х ящичная с замком и лотком ФС 217. Серия Матрица. Габариты,мм - 420х520х600 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Тумба выкатная 3 ящика с замком ПФ-889 цвет испанский орех 43х53х62 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Стул ИЗО-ХРОМ, металлический каркас-хром, обивка-ткань, цвет черный ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 217

    "Позиция 61"

    "Стол эргономичный Арго А-202 правый (орех 1600х900х760 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Стол Формула ФР 109 правый Размеры: 1600x1180x750 (ШхГхВ) цвет ольха"

    Кол-во: 6

    "Позиция 63"

    "Стол Формула ФР 108 левый Размеры: 1600x1180x750 (ШхГхВ) цвет ольха"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Стол рабочий ФС 103 (опоры ДСП). Серия Матрица. Габариты, мм - 1600х800х750 цвет ольха ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Стол рабочий ПФ-108 Размеры: 140x80x75 (ШхГхВ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Стол рабочий ПФ-102 Юнитекс 140х80х75, цвет орех"

    Кол-во: 9

    "Позиция 67"

    "Стол ПФ-104 Юнитекс 180x80x75 (ШхГхВ) цвет орех"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Шкаф для одежды 3-х дверный ШП-3 ГОСТ 16371-2014"

    Кол-во: 3

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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