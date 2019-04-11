Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0039/19/4.3/0000696/ДЯмбург/К/ГОС/Э/21.03.2019)

Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 году

Поставка мебели офисной для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"в 2019 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стол ПФ-101 Юнитекс 120x80x75 (ШхГхВ) цвет орех" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Стеллаж для книг Ст-21 Длина: 700 Высота: 2000 Глубина: 380" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Сейф практик SL -87Т шкаф металл. 460х870х340 ,полка,трейзер" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Набор мебели для рабочего места Арго-1 размер комбинации столов столов 213*163*76мм цвет орех ТУ производителя Набор мебели Набор мебели для рабочего места "Арго". Состоит из стола А-001, А-003, полки под клавиатуру А-403, подставки под системный бло" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Набор кухонной мебели из восьми предметов Трапеза 2400 Н (шкаф навесной двухдверный размером 600х320х700мм, шкаф навесной двухдверный с нишей размером 600х320х700мм, два шкафа навесных однодверных (дверца -стекло в раме) размером 450х320х700мм, тумба" Кол-во: 11

"Позиция 6" "Матрац ортопедический Spring, размер 180х200х21" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Матрац ортопедический Spring, размер 160х200х21" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Матрац ортопедический Spring, размер 140х200х21" Кол-во: 7

"Позиция 9" "Матрац ортопедический Spring, размер 90х200х21" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Матрац Dream Line Single Hol Bonnel размер 90х200х21" Кол-во: 150

"Позиция 11" "Матрац Dream Line Single Hol Bonnel 900ммх1950ммх180мм пружинный" Кол-во: 200

"Позиция 12" "Кровать 1 спальная с матрасом ЛДСП 1900х900мм артикул AF3-01.56Л габариты (ГхШхВ) 954*2043*837, серия Визит ГОСТ 19917-2014" Кол-во: 40

"Позиция 13" "Кресло руководителя Эрго хром кожа/черный" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожанными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman C" Кол-во: 14

"Позиция 15" "Кресло руководителя Менеджер короткий экстра, черное, 710х480х1020" Кол-во: 7

"Позиция 16" "Кресло руководителя М-101/01 К/ЗАМ" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Кресло руководителя LK-3Ch коричневая натуральная кожа хром пятилучие ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Кресло руководителя Танго В хром Подлокотники: хром Крестовина: хром обивка МИКРОЛЮКС (МИКРОВЕЛЮР) М11" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Кресло для руководителя Атлант [ткань Велюр]" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Кресло офисное СН 451 TW-11 (черный) ГОСТ 19917-2014" Кол-во: 45

"Позиция 21" "Кресло офисное Гармония, обивка ткань Крестовина цельнолитая пластиковая, диаметр 680мм" Кол-во: 131

"Позиция 22" "Кресло офисное Metta LK-14 Ch 721 Черное металл/натуральная перфорированная кожа" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Кресло офисное Metta LK-14Ch коричневая натуральная кожа хром пятилучие" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Кресло Атлант Х экокожа черный Размеры: 63x68x128 (ШхГхВ)" Кол-во: 61

"Позиция 25" "Кресло Амиго ПЛЮС обивка ткань TW-01" Кол-во: 36

"Позиция 26" "Кресло серия Нега размеры 1000х920х850 цвет Экокожа орегон ГОСТ 16371-93" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Карниз багетный потолочный полиуретановый двухрядный "Legrand" серия Орион светлый дуб, длина 2,0м, (комплектация: профиль, внешняя декоративная пластиковая планка, крючок-ролик и стопор, кт фурнитуры, торцевые заглушки) ГОСТ 19111-2001" Кол-во: 60

"Позиция 28" "Карниз металлический кованый, однорядный, цвет бронза, диаметр 16см, длина 2,5м, кроншнейн, наконечник. ГОСТ 54863-2011" Кол-во: 20

"Позиция 29" "Карниз для штор, 2х полосный, потолочный,пластик длина 3м ГОСТ 19111-2001" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Карниз для штор двойной(металлопластик) 2,4 м с зажимом Орех Артикул: 025903 Дубль ГОСТ 19111-2001" Кол-во: 45

"Позиция 31" "Зеркало настенное, прямоугольник 600х1000, без полки, Классик 1, артикул 139922" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Зеркало настенное артикул Н-ЗН2, размер 600х1200мм, цвет-бук ГОСТ 17716-2014" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Зеркало настенное бытовое серия Виктория артикул Н-ЗН1 цвет рамы бук размер 500х700мм ГОСТ 16371-93" Кол-во: 9

"Позиция 34" "Вешалка напольная на 6 рожков М10" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты механизмом газлифт с кожанными подлокотниками с пятилучевой металлической опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 760х680х1220мм с обивкой из черной кожи Chairman C" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Стул Samba RU v14., цвет 1.031 (черный), искусственная кожа, металлический каркас-хром" Кол-во: 26

"Позиция 37" "Кресло офисное Metta LK-14 Ch 721 Черное" Кол-во: 22

"Позиция 38" "Конференц-стол артикул:82.042.01 ДЭФО материал:орех индианс высота 76,5см ширина 240см глубина 120см" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Шкаф глубокий для одежды Формула ФР 335 ольха 80x60x219 (ШхГхВ)" Кол-во: 24

"Позиция 40" "Шкаф СТП-Ш207х71С/Д (В-СТ-200), широкий, высокий, дверцы во всю высоту стекло в рамке ДСП, (206,9х71х38,1), цвет ольха" Кол-во: 8

"Позиция 41" "Шкаф ПРАКТИК AL-001 металлический 1830x360x590, порошковое, антикоррозийная обработка, серый полуматовый" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Шкаф паритет П-Ш9С Размеры: 800x420x1970 (ШхГхВ)" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Шкаф паритет П-Ш12 Размеры: 800x420x1970 (ШхГхВ)" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Шкаф металлический для спецодежды LE-21,размеры Ш577хГ500хВ1830,2 секции,арт.135817,производитель ООО Практик" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Шкаф металлический для одежды ШРМ -22/М800, 1800х800х500 2х створчатый, серый разборный двухсекционный для одежды ШРМ-22/800-У перекладина для вешалок, 4 полки, габариты (1860х800х500)мм" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Шкаф книжный комбинированный, производитель ФЕЛИКС, серия Стиль Плюс.артикул ВСТ-203, материал ламинированная ДСП, размер71*38,1*206,9мм цвет ольха ТУ 5615-002-31045953-2000" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Шкаф книжный закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 1860х900х380мм серии Формула ФР 308 бук ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Шкаф для одежды двухсекционный предназначен для одного человека с полкой и перекладиной с двумя крючками в каждой секции с одним замком с перфорированной панелью над дверцами для вентиляции разборный металлический 800х500х1820мм ОД-421-О серый ГОСТ 2" Кол-во: 60

"Позиция 49" "Шкаф для одежды 2-х створчатый Размеры: 90x58.4x207 (ШхГхВ)" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Шкаф для одежды металлический для одежды 500х490х1850, 2 секции, 2 полки, 4 крючка, 2 перекладины, 2 замка, 2 двери синего цвета ШРЭК-22-500 ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 80

"Позиция 51" "Шкаф для одежды двухдверный из ламинированного ДСП 904х445х2042мм серии ДИРЕКТОР ПК-ДР-Г204*90-В1-35 ГАРДЕРОБ (ДИ-033) миланский орех ГОСТ 16371-2014" Кол-во: 27

"Позиция 52" "Шкаф для ключей(ключница) КС-20, металлический, сталь толщиной 1мм, полимерное покрытие серого цвета, размер 200х160х180мм, в комплекте 20 разноцветных пластиковых брелоков" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Шкаф для документов полузакрытый Формула арт. ФР 371 80x45x219 (ШхГхВ), бук" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Шкаф для документов 1900х800х350 со стеклом ЛДСП цвет ольха 3 полки ТО 50162239 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Шкаф архивный металлический ШАМ-11 1860х850х400" Кол-во: 12

"Позиция 56" "Тумба прикроватная 073/151 Европа-7 Размеры: 464x360, h 560 mm, цвет орех" Кол-во: 25

"Позиция 57" "Тумба выкатная Формула артикул 210 Размеры: 45x45x58 (ШхГхВ)" Кол-во: 8

"Позиция 58" "Тумба выкатная 3-х ящичная с замком и лотком ФС 217. Серия Матрица. Габариты,мм - 420х520х600 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Тумба выкатная 3 ящика с замком ПФ-889 цвет испанский орех 43х53х62 (ШхГхВ)" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Стул ИЗО-ХРОМ, металлический каркас-хром, обивка-ткань, цвет черный ГОСТ 19917-93" Кол-во: 217

"Позиция 61" "Стол эргономичный Арго А-202 правый (орех 1600х900х760 мм)" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Стол Формула ФР 109 правый Размеры: 1600x1180x750 (ШхГхВ) цвет ольха" Кол-во: 6

"Позиция 63" "Стол Формула ФР 108 левый Размеры: 1600x1180x750 (ШхГхВ) цвет ольха" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Стол рабочий ФС 103 (опоры ДСП). Серия Матрица. Габариты, мм - 1600х800х750 цвет ольха ГОСТ 16371-93" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Стол рабочий ПФ-108 Размеры: 140x80x75 (ШхГхВ)" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Стол рабочий ПФ-102 Юнитекс 140х80х75, цвет орех" Кол-во: 9

"Позиция 67" "Стол ПФ-104 Юнитекс 180x80x75 (ШхГхВ) цвет орех" Кол-во: 6