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Номер извещения
31907664492
Уникальный номер закупки
19/4.3/0000695/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка напольных покрытий для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2019 году 19/4.3/0000695/ДЯмбург
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 06:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-61-51
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
N.Gultceva@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гульцева Наталия Олеговна
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой ул. Геологоразведчиков д.9 комната 302 В
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Поставка напольных покрытий для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2019г
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напольных покрытий для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2019г
Начальная цена
1 835 980,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
13.93.13
46.73.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 135
Кол-во: 702
Кол-во: 30
Кол-во: 540
Кол-во: 480
Кол-во: 35
Кол-во: 30
Кол-во: 74
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