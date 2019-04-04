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    Главная / Торги / Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» 788

    Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» 788

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 10:0004.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907665078Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907665078

    Уникальный номер закупки

    19/СЗ/0000000788

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» 788

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    788 прод ко 201904.04.10.docx

    788 сз.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Закупки и тендеры Услуги в области образования Эта группировка также включает: - специальное обучение учеников, страдающих физическими или психическими недостатками, на каждом уровне образования

    Закупки и тендеры Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

    Закупки и тендеры Услуги по профессиональному обучению

    Закупки и тендеры Услуги по дополнительному образованию

    Закупки и тендеры Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    Ключевые слова:

    проектирование, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907665078Подведение итогов не позднее Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром»

    Начальная цена

    42 100 496,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Уренгой
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8

    629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102

    117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Самара»

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    85.31.11.000

    Услуги по профессиональному обучению

    85.42

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    85.42.19

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

    85.42.1

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    85.42.19.900

    Услуги по профессиональному обучению прочие

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    85.23.11

    Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    71.20.9

    Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая

    85

    Образование

    85.23

    Подготовка кадров высшей квалификации

    85.3

    Обучение профессиональное

    85.30

    Обучение профессиональное

    85.4

    Образование дополнительное

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    85.42.9

    Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 575

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля АО "Газпром центрэнергогаз" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 611

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Уфа" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром энерго" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром проектирование" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Ямбург" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 236

    "Позиция 9"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля АО «Газпром оргэнергогаз» в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "НГХК" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром газобезопасность" в 2019-2021 г.г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Иркутск" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 158

    "Позиция 17"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром ПХГ" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2019-2021гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Надым" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 270

    "Позиция 21"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром газнадзор" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" в 2019-2021 г.г."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром центрремонт" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2019-2021гг."

    Кол-во: 327

    "Позиция 25"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2019 – 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля Компаний Группы Газпром в 2019-2021 гг. для нужд дочерних обществ ПАО «Газпром» "

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2019 - 2021 годах."

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 51

    "Позиция 31"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 158

    "Позиция 32"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019-2021 гг"

    Кол-во: 110

    "Позиция 33"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром переработка" в 2019 - 2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2019-2021 гг"

    Кол-во: 63

    "Позиция 36"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оказание услуг по специальной подготовке специалистов неразрушающего контроля ООО "Газпром трансгаз Махачкала" в 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

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