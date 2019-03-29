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Номер извещения
31907664028
Уникальный номер закупки
19/1.1/0018836/ГЦР
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению ревизии шаровых кранов и продлению гарантийных обязательств для стройки: «Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток"» (код стройки 056-2003247) для нужд ООО "Газпром центрремонт"(18836)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению ревизии шаровых кранов и продлению гарантийных обязательств для стройки: «Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток"» (код стройки 056-2003247)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907664028Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению ревизии шаровых кранов и продлению гарантийных обязательств для стройки: «Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток"» (код стройки 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению ревизии шаровых кранов и продлению гарантийных обязательств для стройки: «Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток"» (код стройки 056-2003247)
Начальная цена
32 260 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
33.12.18.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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