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Номер извещения
31907663728
Уникальный номер закупки
19/2.1/0012026/ГЭнерго
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг (легковой транспорт) для нужд Центрального и Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго" на 2019-2023 гг. 12026 СМСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг (легковой транспорт) для нужд Центрального и Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго" на 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663728Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг (легковой транспорт) для нужд Центрального и Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго" на 2019-2023 гг.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг (легковой транспорт) для нужд Центрального и Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго" на 2019-2023 гг.
Начальная цена
84 712 320,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
49.39.31.000
49.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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