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Номер извещения
31907663482
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019457/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Краснодарском крае для нужд ООО "ЛОК "Витязь" в 2019-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 17:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба Виктория Викторовна
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Краснодарском крае для нужд ООО "ЛОК "Витязь" в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201925.06.2019 14:0025.06.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907663482Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Краснодарском крае для нужд ООО "ЛОК "Витязь" в 2019-2023 гг.353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Краснодарском крае для нужд ООО "ЛОК "Витязь" в 2019-2023 гг.
Начальная цена
5 846 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ЛОК "Витязь"
Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
52.2
52.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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