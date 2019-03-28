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Номер извещения
ГП903092
Уникальный номер закупки
19/2.1/0021354/Свод Интер
Наименование закупки
Оказание клининговых услуг по санитарному содержанию внутренних помещений на объекте Общественно-культурный центр «Галактика» ГТЦ ПАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. (0001/19/2.1/0021354/Свод Интер/К//Э/20.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание клининговых услуг по санитарному содержанию внутренних помещений на объекте Общественно-культурный центр «Галактика» ГТЦ ПАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903092Подведение итогов не позднее Оказание клининговых услуг по санитарному содержанию внутренних помещений на объекте Общественно-культурный центр «Галактика» ГТЦ ПАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание клининговых услуг по санитарному содержанию внутренних помещений на объекте Общественно-культурный центр «Галактика» ГТЦ ПАО «Газпром» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У.
Начальная цена
34 997 663,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Свод Интернешнл
Все закупки и тендеры Свод Интернешнл
Адрес местонахождения
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, с.Эстосадок, Ачипсинская, дом 28/10, коттедж 26
354392, Российская Федерация, Краснодарский край, Сельские округа, подчиненные Администрации Адлерского района г Сочи /, с. Эстосадок, Ачипсинская, 16
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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