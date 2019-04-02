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Номер извещения
31907662802
Уникальный номер закупки
19/5.4/0019292/ТГННовгород
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 431-15-81
Факс
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Адрес электронной почты
O.Telitsina@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Телицына Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Н.Новгород, ул.Звездинка, 11 ООО ГТНН
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Выполнение работ по ремонту электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту электростанции для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2019 году
Начальная цена
2 031 806,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ трансгаз Нижний Новгород
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Звездинка, 11
35.11.10.110
33.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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