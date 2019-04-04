www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907662257
Уникальный номер закупки
19/4.3/0020535/Гтранссервис
Наименование закупки
Поставка материалов для текущего содержания и проведения текущего ремонта ж/д путей для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
a.rusina@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русина Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г.Темрюк, порт, отдел ОКЗ
Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для текущего содержания и проведения текущего ремонта ж/д путей для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662257Подведение итогов не позднее Поставка материалов для текущего содержания и проведения текущего ремонта ж/д путей для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 годуКраснодарский край, г.Темрюк, порт, отдел ОКЗ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для текущего содержания и проведения текущего ремонта ж/д путей для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 году
Начальная цена
442 365,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
30.20.40.174
24.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.