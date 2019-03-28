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Номер извещения
31907661897
Уникальный номер закупки
19/4.1/0021593/ГПК
Наименование закупки
0095/19/4.1/0021593/ГПК/ПР/ГОС/Э/20.03.2019 Поставка комплектной насосной станции дренажных вод для объекта "КС "Новоюбилейная" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-19
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
i.ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
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Поставка комплектной насосной станции дренажных вод для объекта "КС "Новоюбилейная" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907661897Подведение итогов не позднее Поставка комплектной насосной станции дренажных вод для объекта "КС "Новоюбилейная" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектной насосной станции дренажных вод для объекта "КС "Новоюбилейная" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
5 630 727,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.13.14.190
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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