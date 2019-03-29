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Номер извещения
31907662427
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019467/Ггеотех
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Калининградской области для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2019-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Наталия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром геотехнологии"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Калининградской области для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.04.201912.04.2019 18:0012.04.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662427Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Калининградской области для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2019-2023 гг.ООО "Газпром геотехнологии"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузовым транспортом в Калининградской области для нужд ООО "Газпром геотехнологии" в 2019-2023 гг.
Начальная цена
21 379 616,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
77.39.19.119
77.39.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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