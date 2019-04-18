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Номер извещения
31907662862
Уникальный номер закупки
19/1.2/0007088/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК6 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0006), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК7 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0007) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297), а также «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК14 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0003), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК15 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0004) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) (код стройки 046-3005149) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно- Сахалинск» (0001/19/1.2/0007088/ДШельф/К/ГОС/Э/20.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК6 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0006), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК7 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0007) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297), а также «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК14 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0003), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК15 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0004) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) (код стройки 046-3005149) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно- Сахалинск»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.04.201924.04.2019 14:0024.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907662862Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК6 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0006), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК7 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0007) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297), а также «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК14 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0003), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК15 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0004) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) (код стройки 046-3005149) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно- Сахалинск»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю, технологическому надзору и контролю при строительстве объектов: «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК6 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0006), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК7 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3001297.0007) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код стройки 046-3001297), а также «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК14 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0003), «Скважина газоконденсатная эксплуатационная № СК15 Южно-Киринского месторождения» (код объекта 046-3005149.0004) в составе инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) (код стройки 046-3005149) для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно- Сахалинск»
Начальная цена
39 500 629,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
09.10
09.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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