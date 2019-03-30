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Номер извещения
31907661098
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019496/ГИнформ
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Надым для нужд ООО "Газпром информ" в 2019-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-32
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Большая Череушкинская, 13, стр.1
Закупки и тендеры Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Надым для нужд ООО "Газпром информ" в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в г. Надым для нужд ООО "Газпром информ" в 2019-2023 гг.
Начальная цена
4 946 158,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
49.39.13.000
49.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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