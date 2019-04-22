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Номер извещения
31907660700
Уникальный номер закупки
19/4.3/0009069/ТомскГП
Наименование закупки
Поставка подкладок и костылей для верхнего строения железнодорожного пути для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-59
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
kostareviv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
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Поставка подкладок и костылей для верхнего строения железнодорожного пути для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.04.201925.04.2019 14:0025.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660700Подведение итогов не позднее Поставка подкладок и костылей для верхнего строения железнодорожного пути для нужд ОАО "Томскгазпром"РФ, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73, каб. 115
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка подкладок и костылей для верхнего строения железнодорожного пути для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
38 021 593,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
25.94.12.141
24.10.75.116
24.10.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 59.71
Кол-во: 205.6
Кол-во: 54.8
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