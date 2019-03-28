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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907660651
Уникальный номер закупки
19/4.5/0011427/ГПХГ
Наименование закупки
0095/19/4.5/0011427/ГПХГ/К/ГОС/Э/20.03.2019 Поставка специализированных пассажирских транспортных средств на компримированном природном газе по статье ОНМ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-19
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
i.ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка специализированных пассажирских транспортных средств на компримированном природном газе по статье ОНМ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660651Подведение итогов не позднее Поставка специализированных пассажирских транспортных средств на компримированном природном газе по статье ОНМ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специализированных пассажирских транспортных средств на компримированном природном газе по статье ОНМ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
14 837 287,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
29.10.30.190
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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