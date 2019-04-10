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Номер извещения
31907660388
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019441/КЗИТ
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Челябинской области для нужд ООО "Копейский завод изоляции труб" в 2019-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
KolganovaEE@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
г. Копейск ул. Мечникова, 1
Закупки и тендеры Услуги по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Челябинской области для нужд ООО "Копейский завод изоляции труб" в 2019-2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.201922.04.2019 08:0022.04.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660388Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Челябинской области для нужд ООО "Копейский завод изоляции труб" в 2019-2023 гг.г. Копейск ул. Мечникова, 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Челябинской области для нужд ООО "Копейский завод изоляции труб" в 2019-2023 гг.
Начальная цена
13 847 189,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
49.31.21.190
49.31.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 54
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