www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907660125
Уникальный номер закупки
19/4.3/0018649/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
0095/19/4.3/0018649/ТГЕкатеринб/ПР/ГОС/Э/20.03.2019 Поставка песка, ПГС, щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего бизнеса)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 11:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-19
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
i.ivanov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Илья Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка песка, ПГС, щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего бизнеса)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907660125Подведение итогов не позднее Поставка песка, ПГС, щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего бизнеса)г. Санкт - Петебург, пл. Победы д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка, ПГС, щебня для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего бизнеса)
Начальная цена
40 647 389,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
08.12.11.130
08.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.35
Кол-во: 434
Кол-во: 84.69
Кол-во: 7
Кол-во: 165.2
Кол-во: 0.4
Кол-во: 2
Кол-во: 86.56
Кол-во: 1.25
Кол-во: 7.28
Кол-во: 31.81
Кол-во: 20.38
Кол-во: 10
Кол-во: 82.14
Кол-во: 20
Кол-во: 170
Кол-во: 560
Кол-во: 4.1
Кол-во: 3.3
Кол-во: 5.5
Кол-во: 5.5
Кол-во: 3
Кол-во: 10.9
Кол-во: 2.2
Кол-во: 4
Кол-во: 9.5
Кол-во: 41.8
Кол-во: 0.36
Кол-во: 13775.11
Кол-во: 19381.2
Кол-во: 2.5
Кол-во: 32
Кол-во: 30.29
Кол-во: 15.28
Кол-во: 2.4
Кол-во: 12.62
Кол-во: 11.6
Кол-во: 64
Кол-во: 10
Кол-во: 1.1
Кол-во: 6.18
Кол-во: 100
Кол-во: 5.11
Кол-во: 2.3
Кол-во: 2.16
Кол-во: 22.1
Кол-во: 18
Кол-во: 5.25
Кол-во: 22.1
Кол-во: 16.8
Кол-во: 0.7
Кол-во: 5.7
Кол-во: 5
Кол-во: 240
Кол-во: 170
Кол-во: 2
Кол-во: 192
Кол-во: 13843.7
Кол-во: 14.27
Кол-во: 4.16
Кол-во: 15.3
Кол-во: 66.4
Кол-во: 27.09
Кол-во: 123.78
Кол-во: 10
Кол-во: 407.15
Кол-во: 54
Кол-во: 12.82
Кол-во: 54
Кол-во: 0.32
Кол-во: 471.68
Кол-во: 812.5
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 128
Кол-во: 80
Кол-во: 162.39
Кол-во: 192
Кол-во: 25.9
Кол-во: 192
Кол-во: 10
Кол-во: 10.3
Кол-во: 100
Кол-во: 1.62
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.