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Номер извещения
31907658388
Уникальный номер закупки
19/2.1/0019502/Гбезопасн
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Астраханской области для нужд ООО "Газпром газобезопасность" в 2019-2023 гг. (0060/19/2.1/0019502/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/20.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 07:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-59-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
a.gershman@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гершман Александр Борисович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
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Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Астраханской области для нужд ООО "Газпром газобезопасность" в 2019-2023 гг. (0060/19/2.1/0019502/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/20.03.2019)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907658388Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Астраханской области для нужд ООО "Газпром газобезопасность" в 2019-2023 гг. (0060/19/2.1/0019502/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/20.03.2019)Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, кор. 5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг пассажирским транспортом в Астраханской области для нужд ООО "Газпром газобезопасность" в 2019-2023 гг. (0060/19/2.1/0019502/Гбезопасн/ПР/ГОС/Э/20.03.2019)
Начальная цена
12 650 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
49.31.21.110
49.31.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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