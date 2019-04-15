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Номер извещения
31907657753
Уникальный номер закупки
19/3/0013319/ГГР
Наименование закупки
Проведение работ по заканчиванию, интенсификации притока МГРП и испытанию разведочных скважин №№ 75, 76, 77, 78 Ковыктинского ГКМ с использованием колтюбинговой установки для нужд ООО «Газпром геологоразведка» (№ 0001/19/3/0013319/ГГР/К/ГОС/Э/19.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 19:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение работ по заканчиванию, интенсификации притока МГРП и испытанию разведочных скважин №№ 75, 76, 77, 78 Ковыктинского ГКМ с использованием колтюбинговой установки для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.04.201917.04.2019 14:0017.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907657753Подведение итогов не позднее Проведение работ по заканчиванию, интенсификации притока МГРП и испытанию разведочных скважин №№ 75, 76, 77, 78 Ковыктинского ГКМ с использованием колтюбинговой установки для нужд ООО «Газпром геологоразведка»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по заканчиванию, интенсификации притока МГРП и испытанию разведочных скважин №№ 75, 76, 77, 78 Ковыктинского ГКМ с использованием колтюбинговой установки для нужд ООО «Газпром геологоразведка»
Начальная цена
1 312 763 127,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геологоразведка
Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка
Адрес местонахождения
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
09.10.11.140
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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