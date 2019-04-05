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Номер извещения
31907657752
Уникальный номер закупки
19/1.4/0007081/ПАО Газпром
Наименование закупки
Производство промыслово-геофизических работ и геолого-технологических исследований при восстановлении 7-ми скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ПАО «Газпром» (№ 0001/19/1.4/0007081/ПАО Газпром/К/ГОС/Э/19.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 19:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Производство промыслово-геофизических работ и геолого-технологических исследований при восстановлении 7-ми скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907657752Подведение итогов не позднее Производство промыслово-геофизических работ и геолого-технологических исследований при восстановлении 7-ми скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ПАО «Газпром»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Производство промыслово-геофизических работ и геолого-технологических исследований при восстановлении 7-ми скважин зарезкой горизонтального ствола Уренгойского НГКМ для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
57 284 674,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
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Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.12.32.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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