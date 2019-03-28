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Номер извещения
31907655765
Уникальный номер закупки
19/2.1/0022113/МежрегионГ
Наименование закупки
Осуществление функции заказчика по реализации (разработке) инвестиционных проектов в Ленинградской, Новгородской области, Чеченской Республике по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-57-48
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мищенко Алина Владиславовна
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Осуществление функции заказчика по реализации (разработке) инвестиционных проектов в Ленинградской, Новгородской области, Чеченской Республике по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.05.201914.05.2019 14:0014.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907655765Подведение итогов не позднее Осуществление функции заказчика по реализации (разработке) инвестиционных проектов в Ленинградской, Новгородской области, Чеченской Республике по Программе газификации регионов РФ197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление функции заказчика по реализации (разработке) инвестиционных проектов в Ленинградской, Новгородской области, Чеченской Республике по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
36 488 144,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
71.12.20.110
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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