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    Главная / Торги / Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год

    Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 09:0026.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для офисной техники сроком на один годпо месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907651889

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0020639/ГЭкспо

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 19:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Техническая часть_Таблица А_0020639.xlsx

    Приложение 4_Ценовое предложение_0020639.xlsx

    Приложение 2_Техническое задание_0020639.docx

    Приложение 1_Проект договора_0020639.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_0020639.docx

    Приложение 3_Методика оценки_0020639.DOC

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Юридический адрес

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Контактный телефон

    +7 812 455-02-63

    Факс

    +7 812 455-02-55

    Адрес электронной почты

    o.rybkina@gazpromexpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбкина Ольга Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    по месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими промежуточными продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.03.201929.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651889Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для офисной техники сроком на один годпо месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год

    Начальная цена

    214 773,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром экспо
    Все закупки и тендеры Газпром экспо

    Адрес местонахождения

    190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А

    Классификатор ОКПД2

    46.76.11

    Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном

    Классификатор ОКВЭД2

    46.76.1

    Торговля оптовая бумагой и картоном

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для цветной лазерной печати (SRA3, 250 г/кв.м, белизна 161%, 125 листов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Бумага для офисной техники (А4, 100 г/кв.м, белизна 170%, 500 листов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Бумага для офисной техники (А3, 80 г/кв.м, белизна 164%, 500 листов)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Бумага для офисной техники (А4, 80 г/кв.м, белизна 170% CIE, 500 листов)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Бумага для офисной техники (А4, 80 г/кв.м, белизна 164%, 500 листов)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Бумага для цветной лазерной печати (А3, 160 г/кв.м, белизна 161%,250 листов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Бумага для цветной лазерной печати (А4, 100 г/кв.м, белизна 161%, 500 листов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Бумага для цветной лазерной печати (А3, 90 г/кв.м, белизна 161%, 500 листов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бумага для цветной лазерной печати (SRA3, 300 г/кв.м, белизна 161%, 125 листов)"

    Кол-во: 3

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