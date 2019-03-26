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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907651889
Уникальный номер закупки
19/4.3/0020639/ГЭкспо
Наименование закупки
Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 19:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
Контактный телефон
+7 812 455-02-63
Факс
+7 812 455-02-55
Адрес электронной почты
o.rybkina@gazpromexpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбкина Ольга Ильинична
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для офисной техники сроком на один год
Начальная цена
214 773,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
46.76.11
46.76.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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