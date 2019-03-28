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Номер извещения
31907651871
Уникальный номер закупки
19/1.1/0018845/ДНадым
Наименование закупки
Оказание услуг по организации доставки грузов поставки Заказчика на объекты строительства месторождений полуострова Ямал для нужд ООО «Газпром добыча Надым» 18845
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 19:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-15
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
s.shumilo@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шумило Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации доставки грузов поставки Заказчика на объекты строительства месторождений полуострова Ямал для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651871Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации доставки грузов поставки Заказчика на объекты строительства месторождений полуострова Ямал для нужд ООО «Газпром добыча Надым» г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации доставки грузов поставки Заказчика на объекты строительства месторождений полуострова Ямал для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
56 605 512,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
49.41.1
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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