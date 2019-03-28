www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907651777
Уникальный номер закупки
19/2.1/0002399/ККНадежда
Наименование закупки
Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий для гостей ООО «Курортный комплекс «Надежда» для нужд ООО «Курортный комплекс «Надежда» (0001/19/2.1/0002399/ККНадежда/К/ГОС/Э/18.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 18:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий для гостей ООО «Курортный комплекс «Надежда» для нужд ООО «Курортный комплекс «Надежда»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651777Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий для гостей ООО «Курортный комплекс «Надежда» для нужд ООО «Курортный комплекс «Надежда»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий для гостей ООО «Курортный комплекс «Надежда» для нужд ООО «Курортный комплекс «Надежда»
Начальная цена
31 300 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Курортный комплекс Надежда
Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда
Адрес местонахождения
353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3
353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3
93.19.11.000
74.90.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.