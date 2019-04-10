www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907651669
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011877/Георесурс
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Сеть газопотребления НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Сеть газопотребления НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.201921.05.2019 14:0021.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651669Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Сеть газопотребления НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Сеть газопотребления НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
14 191 260,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.