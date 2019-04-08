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Номер извещения
31907651366
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011991/ТГКазань
Наименование закупки
Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет завершенных строительством объектов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 221-32-69
Факс
Адрес электронной почты
r-khafizov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизов Рустам Анварович
Место рассмотрения предложений
РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет завершенных строительством объектов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет завершенных строительством объектов
Начальная цена
6 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
68.32.13.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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