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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907650859
Уникальный номер закупки
19/СЗ/0000000811
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг. (811)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.
Начальная цена
20 698 713,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Наименование заказчика
ООО "Газпром социнвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"
Адрес местонахождения
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
Наименование заказчика
Газпром подземремонт Оренбург
Все закупки и тендеры Газпром подземремонт Оренбург
Адрес местонахождения
460027, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Донгузская, 60А
460027, Российская Федерация, 56, Оренбург, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 60А
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ЕРЦ"
Адрес местонахождения
196143, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Победы, 2, лит. А
69.20.10.000
69.2
69.20.10
69.20
69.2
69.20
69.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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