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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907651420
Уникальный номер закупки
19/2.1/0020232/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению технического диагностирования подъемных сооружений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 17:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
v.trotsenko@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Троценко Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 65
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению технического диагностирования подъемных сооружений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению технического диагностирования подъемных сооружений для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Начальная цена
571 887,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.20.13.110
71.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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