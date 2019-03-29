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    Главная / Торги / Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг. (810)

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг. (810)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.03.2019 10:0029.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907651214Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907651214

    Уникальный номер закупки

    19/СЗ/0000000810

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг. (810)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 16:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 808285.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-14

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    d.kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Денис Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    Закупки и тендеры Услуги по проведению финансового аудита

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    10.04.201910.04.2019 14:0010.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907651214Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг.

    Начальная цена

    31 141 001,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    Газпром геологоразведка
    Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка

    Адрес местонахождения

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Классификатор ОКПД2

    01

    Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

    69.2

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.20

    Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию

    69.20.1

    Услуги по проведению финансового аудита

    69.20.10

    Услуги по проведению финансового аудита

    69

    Услуги юридические и бухгалтерские

    Классификатор ОКВЭД2

    69.20

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    69.20.1

    Деятельность по проведению финансового аудита

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской(финансовой) отчетности ООО "Газпром транссервис" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпромтранс" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром торгсервис" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром флот" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности компаний Группы Газпром за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром газнадзор" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром геологоразведка" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром георесурс" за период 2019-2021 гг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Газпром газобезопасность" за 2019-2021 гг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ""Газпром энерго" за 2019-2021 гг. "

    Кол-во: 1

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