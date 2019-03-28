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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907649849
Уникальный номер закупки
19/2.1/0011887/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест, используемых для проживания командированных работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0001/19/2.1/0011887/ТГЕкатеринб/К/ГОС/Э/18.03.2019)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест, используемых для проживания командированных работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907649849Подведение итогов не позднее Оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест, используемых для проживания командированных работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест, используемых для проживания командированных работников для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
36 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
81.10.10.000
81.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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