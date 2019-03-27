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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907648259
Уникальный номер закупки
19/4.1/0010345/ГПК
Наименование закупки
Поставка электрооборудования СЕГ для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/4.1/0010345/ГПК)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-21
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования СЕГ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Прием заявок на участие
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования СЕГ
Начальная цена
77 872 492,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
26.30.50.120
27.40.39.110
27.12.23.000
26.30.50.114
27.12.10.190
27.33.11.120
31.01.11.129
27.90.40.190
27.12.40.000
31.09.11.120
26.30
27.12
27.33
27.40
27.90
31.01
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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