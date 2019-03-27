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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования СЕГ для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/4.1/0010345/ГПК)

    Поставка электрооборудования СЕГ для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/4.1/0010345/ГПК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 09:0027.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907648259Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования СЕГг. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31907648259

    Уникальный номер закупки

    19/4.1/0010345/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования СЕГ для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (19/4.1/0010345/ГПК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опр.л.part1.rar

    Док для уч 10345 МИ.rar

    Опр.л.part2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-21

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    Dm.Kozlov@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрооборудования СЕГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Прием заявок на участие

    Дата подведения итогов

    03.04.201903.04.2019 14:0003.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907648259Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования СЕГг. Санкт - Петербург, пл. Победы д.2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования СЕГ

    Начальная цена

    77 872 492,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    27.40.39.110

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    26.30.50.114

    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

    27.12.10.190

    Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.33.11.120

    Разъединители

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: вводное устройство: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматичес"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключатель дифф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключател"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 100 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 100 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 100 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 100 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11-УХЛ4, 380/220 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения в составе: вводной автомат: iC60N 3п., Iн.р.=63 А, характеристика С, автоматы отходящих линий: iC60N, 1п., Iн.р.=16 А, характеристика С - 6 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Шкаф распределения электроэнергии: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц, - номинальный ток шкафа - 63 А, - вводной аппарат, автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА, - фидерные выключатели: 1 п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт, - система зазе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф распределения электроэнергии: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц, - номинальный ток шкафа - 160 А, - вводной аппарат-рубильник-выключатель 160 А, - фидерные выключатели: 3 п, Iнр=40 А, кривая С, УЗО 30 мА - 3 шт, 3 п, Iнр=25 А, крив"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Щит управления и защиты системы электрообогрева кровли, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3319.000-ЭМ.ОЛ2 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 25-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=25 А, характеристика В; отходящие автоматически"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0025-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 25-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=25 А, характеристика В; отходящие автоматически"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 20-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=20 А, характеристика В; отходящие автоматически"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-3А-0076-21УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 100 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 47-100 3Р 100 А, трехфазный, Iн=100 А, Iр=100 А, характеристика С -2 шт; отходящие авто"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 160 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 88-32 3Р 125 А, трехфазный, Iн=250 А, Iр=125 А, характеристика С -2 шт; отходящие автоматические выключатели"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-1237-61УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 47-29 3Р 40 А, трехфазный, Iн=63 А, Iр=40 А, характеристика С с независимым расцепителе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Щит электрообогрева ЩЭО, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3205.000-ЭМ.ОЛ1 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Шкаф распределения электроэнергии 220 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-1-1А-0046-31-УХЛ4, в составе: АВР 25 А, выключатель автоматический, 1п, 63/25 А, характеристика C - 2 шт., выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-3-16-0035-11-УХЛ4, в составе: выключатель автоматический, 3п, 63/25 А, характеристика C - 1 шт, выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 6 шт, выключат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-3-16-0036-11-УХЛ4, в составе: выключатель автоматический, 3п, 63/25 А, характеристика C - 1 шт, выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 6 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений 220 В, 50 Гц, однофазный, I+II класса защиты, система TNS, ЩЗИП-Н1-2-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3, ЩЗИП-Н1-2-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ящик ввода 380/220 В, 50 Гц, УХЛ1, IP66, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ.ОЛ2 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Ящик ввода 380/220 В, 50 Гц, УХЛ1, IP66, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ.ОЛ1 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Щит электрообогрева 380/220 В, 50 Гц, ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1029.002-ЭС1.ЗИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Щит электрообогрева 380/220 В, 50 Гц, ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1029.001-ЭС.ЗИ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=25 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: -автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С 6 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=25 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: -автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С 6 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-0046-21УХЛ4, 380 В, 50 Гц, цвет корпуса - красный, в составе: - АВР, 3п, 40 А; - выключатель автоматический 1п, характеристика С, Ip=10 А - 3 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-0046-21УХЛ4, 380 В, 50 Гц, цвет корпуса - красный, в составе: - АВР, 3п, 40 А; - выключатель автоматический 1п, характеристика С, Ip=10 А - 3 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Щит электрообогрева 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.002-ЭК1.ЗИ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Щит электрообогрева и электропитания электроприводных кранов 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.001-ЭК.ЗИ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Щит электрообогрева 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.001-ЭК.ЗИ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ПМ-М658/3-L-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ в составе: аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=16 А, характеристика С -2 шт; - автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С -3 шт; - автоматический выкл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ в составе: аппарат на вводе: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=40 А, характеристика С - 1шт; аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=25 А, характеристика С -3 шт; - а"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-14-0031-31-УХЛ3: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа - 63 А; вводной аппарат; автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА; фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт; 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-1-1А-0046-31-УХЛ3: однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа - 63 А; вводной аппарат; АВР 25 А; фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 3 шт; система заземления питающей электрич"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Шкаф распределения электроэнергии в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=16 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С - 5 шт.; - автоматический выкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Шкаф распределения электроэнергии в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=16 А, характеристика С; аппараты отходящих линий:-автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С-9 шт.; -автоматический выключате"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Источник бесперебойного электропитания Крон-24/2 -1 шт. в комплекте с АКБ DELTA DT1207 -2 шт. АСТА.425159.018"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 20-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=20 А, характеристика В; отходящие автоматически"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Источник бесперебойного питания Online двойного преобразования PF=0,8, укомплектованы SNMP-картой и сухими контактами СИПБ3КА.8-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Шкаф распределительный 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54 с вводным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями на отходящих линиях, ШРЭ-3-16-0018-11 УХЛ4: Выключатель ввода автоматический 380В, 50Гц, Iн=63А, Iр=20А, УХЛ3, IP20 ВА 25-29 В 3 20-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Шкаф распределительный 380 В, 50 Гц, с вводным выключателем, выключатели отходящих линий, ШРЭ-3-16-0015-61УХЛ4: Выключатель автоматический 220 В, 50 Гц, Iн=63 А, Iр=10 А, УХЛ3, IP20 ВА 25-29 В 1 10-0 ИШГА.641256.005 ТУ - 12 штук; Выключатель ввода ав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/25-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 25 А, настенный, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/63-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 63 А, настенный, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/63-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 63А, настенный Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Щит электрообогрева ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Оповещатель пожарный световой с надписью АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (на красном фоне) БЛИК-С-24"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Оповещатель пожарный световой с надписью АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (на красном фоне) БЛИК-С-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4408.001-ЭМ.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.3112.001-ЭМ1.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.2217.001-ЭМ.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/46-3-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4204.001-ЭМ1.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-10-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.1013.001-ЭМ.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11"

    Кол-во: 8

    "Позиция 72"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/44-10-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.1013.001-ЭМ.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/44-5-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.3112.001-ЭМ1.ОЛ1 ТУ 3434-001-79740390-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/44-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4204.001-ЭМ1.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/44-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4204.001-ЭМ1.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4405.001-ЭМ1.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "2.7.6 Разъединитель РЛНД-I.1-10IV/400 НУХЛ1 наружной установки в комплекте с приводом ПРГ- 01-2Б-УХЛ1 - 1 компл.;"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Шкаф управления электрообогревом (антиобледенительной системы кровли), ШЭО, 380 В, 50 Гц, Задание заводу-изготовителю 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3118.000-ЭМ.ЗИ8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Шкаф ввода и распределения электроэнергии, с АВР на вводе, 380/220 В, 50 Гц, ШВ, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3711.000-ЭМ.ЗИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Выключатель емкостной бесконтактный CSN i06P5-31P-10-LZ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4405.001-ЭМ1.ОЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4204.001-ЭМ1.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО2-ЭС Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4702.001-ЭОК-1.ОЛ2 инв.№10009369"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО1-ЭС. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4702.001-ЭОК-1.ОЛ1 инв.№10009284"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1 IP41 ЩЗИП-Н1-М200/46-7-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4408.001-ЭМ.ОЛ4 изм.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1 IP41 ЩЗИП-Н1-М200/46-4-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4405.001-ЭМ1.ОЛ4 изм.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху."

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Щит автоматического включения резерва, 380В, 10А, IP31. ЩАВР2-10-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху."

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-25-3 380В, 25А, IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3, 380В, 40А, IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-22 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4204.022-ЭОК-1.ОЛ инв.№10009350"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Комплект рельс для монтажа ИБП (19дюйм., нагрузка до 43кг, 2U, регулируемые), Rail Kit 19дюйм. 2U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE в составе: АД12-22С16-АС-УХЛ4 - 1шт.; ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 5шт.; ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 3шт.; ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт. ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-13 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3112.013-ЭОК-1.ОЛ инв.№10009348"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-102-31 УХЛ4, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭБ-1ТМ.02М.03 230В, N+PE в составе: АВДТ32-22С16-А-УХЛ4 - 1шт, ВА47-29-1С20-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 8шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО14. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3709.014-ЭОК.ОЛ1 инв.№10009308"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Термошкаф утепленный неразъемный с электрообогревом мощностью 400 Вт с габаритными размерами 1000х600х2000 ТУ3434-001-26818956-2015 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4701.003-ЭК-1.ОЛ (изм.1) инв.№10011294"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО8. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3106.008-ЭОК.ОЛ1 инв.№10009310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Устройство вводно-распределительное со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE, спецзаказ ППУ (СП6.13130.2013) в составе: ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 2шт.; ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт.; ВН-32-363-УХЛ3 - 1шт. ВР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 в составе: ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт.; ВН-32-363-УХЛ3 - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАРВ2-25-3, 380В, 25А, IP31, с УЗИП (I+II), спецзкаказ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Щит автоматического включения резерва, 380В, 16А, IP22. ЩАВР2-16-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-102-31 УХЛ4, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭБ-1ТМ.02М.03 230В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-312-31 УХЛ4, 380В, N+PE в составе: АД12-22С16-АС-УХЛ4 - 9шт, АД12-22С20-АС-УХЛ4 - 4шт, ВН-32 3Р 40А - 1шт, ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 3шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4, 380В, N+PE в составе: ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт, ВН-32-320-УХЛ3 - 1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения ввод кабелей сверху, IP31, с УЗИП (I+II), спецзкаказ ЩАВР2-40-3 IP31"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху."

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Щит автоматического включения резерва, 380В, 16А, IP22. ЩАВР2-16-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Комплект рельс для монтажа ИБП (19дюйм., нагрузка до 43кг, 2U, регулируемые), Rail Kit 19дюйм. 2U"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-108-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE, спецзаказ ППУ (СП6.13130.2013) в составе: ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 4шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-15-2Н-108-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВН-32 3Р 32А - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 5шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-15-2Н-115-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВН-32 3Р 32А - 1шт, ВА47-29-3С10-УХЛ3 - 13шт, ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт, АД12-22С16-АС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-32-3, 380В, 32А, IP54 (спецзаказ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3, 380В, 40А, IP54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: вводное устройство: выключатель нагрузки, 3ф, 25 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматичес"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 40 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключатель дифф"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ПМ-М658/3-L-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 145"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М318-30-IP31-УХЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М318-30-IP31-УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Щит электрообогрева и электропитания электроприводных кранов 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.002-ЭК1.ЗИ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 с надписью ВЫХОД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1, IP41, Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4405.001-ЭМ1.ОЛ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 157"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 1000ВА/900Вт ДЕШК.435241.018& рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 43 кг, 2 U, регулируемые). ДЕШК.301363.001-01&NetAgent CP504 ДЕШК.СР504"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Световое табло СП 12 Выход одинарное стекло"

    Кол-во: 8

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