Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: вводное устройство: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматичес" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключатель дифф" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 63 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключател" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 100 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 100 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключат" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 100 А, 6кА, IP54, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 100 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключат" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11-УХЛ4, 380/220 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения в составе: вводной автомат: iC60N 3п., Iн.р.=63 А, характеристика С, автоматы отходящих линий: iC60N, 1п., Iн.р.=16 А, характеристика С - 6 шт" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Шкаф распределения электроэнергии: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц, - номинальный ток шкафа - 63 А, - вводной аппарат, автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА, - фидерные выключатели: 1 п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт, - система зазе" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Шкаф распределения электроэнергии: - трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц, - номинальный ток шкафа - 160 А, - вводной аппарат-рубильник-выключатель 160 А, - фидерные выключатели: 3 п, Iнр=40 А, кривая С, УЗО 30 мА - 3 шт, 3 п, Iнр=25 А, крив" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Щит управления и защиты системы электрообогрева кровли, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3319.000-ЭМ.ОЛ2 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 25-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=25 А, характеристика В; отходящие автоматически" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0025-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 25-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=25 А, характеристика В; отходящие автоматически" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 20-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=20 А, характеристика В; отходящие автоматически" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-3А-0076-21УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 100 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 47-100 3Р 100 А, трехфазный, Iн=100 А, Iр=100 А, характеристика С -2 шт; отходящие авто" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 160 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 88-32 3Р 125 А, трехфазный, Iн=250 А, Iр=125 А, характеристика С -2 шт; отходящие автоматические выключатели" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-1237-61УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводные автоматические выключатели ВА 47-29 3Р 40 А, трехфазный, Iн=63 А, Iр=40 А, характеристика С с независимым расцепителе" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Щит электрообогрева ЩЭО, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3205.000-ЭМ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Шкаф распределения электроэнергии 220 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-1-1А-0046-31-УХЛ4, в составе: АВР 25 А, выключатель автоматический, 1п, 63/25 А, характеристика C - 2 шт., выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 3 " Кол-во: 1

"Позиция 21" "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-3-16-0035-11-УХЛ4, в составе: выключатель автоматический, 3п, 63/25 А, характеристика C - 1 шт, выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 6 шт, выключат" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Шкаф распределения электроэнергии 380 В, 50 Гц, 63 А, навесного исполнения, ШРЭ-3-16-0036-11-УХЛ4, в составе: выключатель автоматический, 3п, 63/25 А, характеристика C - 1 шт, выключатель автоматический, 1п, 63/10 А, характеристика C - 6 шт" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Щит защиты от импульсных перенапряжений 220 В, 50 Гц, однофазный, I+II класса защиты, система TNS, ЩЗИП-Н1-2-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3, ЩЗИП-Н1-2-TNS/1-220-AC-(I+II/16QF)-L-IP30-УХЛ3, Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ." Кол-во: 1

"Позиция 24" "Ящик ввода 380/220 В, 50 Гц, УХЛ1, IP66, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ.ОЛ2 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Ящик ввода 380/220 В, 50 Гц, УХЛ1, IP66, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1013.000-ЭМ.ОЛ1 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Щит электрообогрева 380/220 В, 50 Гц, ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1029.002-ЭС1.ЗИ" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Щит электрообогрева 380/220 В, 50 Гц, ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.1029.001-ЭС.ЗИ" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=25 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: -автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С 6 шт" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ-3-16-0033-21УХЛ4 в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=25 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: -автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С 6 шт" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-0046-21УХЛ4, 380 В, 50 Гц, цвет корпуса - красный, в составе: - АВР, 3п, 40 А; - выключатель автоматический 1п, характеристика С, Ip=10 А - 3 шт" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-1А-0046-21УХЛ4, 380 В, 50 Гц, цвет корпуса - красный, в составе: - АВР, 3п, 40 А; - выключатель автоматический 1п, характеристика С, Ip=10 А - 3 шт" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Щит электрообогрева 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.002-ЭК1.ЗИ1" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Щит электрообогрева и электропитания электроприводных кранов 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.001-ЭК.ЗИ2" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Щит электрообогрева 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.001-ЭК.ЗИ1" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1" Кол-во: 8

"Позиция 40" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ПМ-М658/3-L-IP54-УХЛ1" Кол-во: 8

"Позиция 41" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ в составе: аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=16 А, характеристика С -2 шт; - автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С -3 шт; - автоматический выкл" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Шкаф распределения электроэнергии серии ШРЭ в составе: аппарат на вводе: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=40 А, характеристика С - 1шт; аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 3п., Iн.р.=25 А, характеристика С -3 шт; - а" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-14-0031-31-УХЛ3: трехфазная сеть переменного тока 380 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа - 63 А; вводной аппарат; автоматический выключатель 63 А, УЗО 300 мА; фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 6 шт; 1" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-1-1А-0046-31-УХЛ3: однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц; номинальный ток шкафа - 63 А; вводной аппарат; АВР 25 А; фидерные выключатели: 1п, Iнр=16 А, кривая С - 3 шт; система заземления питающей электрич" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Шкаф распределения электроэнергии в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=16 А, характеристика С; аппараты отходящих линий: - автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С - 5 шт.; - автоматический выкл" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Шкаф распределения электроэнергии в составе: аппарат на вводе: автоматический выключатель QF 3п, Iн.р.=16 А, характеристика С; аппараты отходящих линий:-автоматический выключатель QF: 1п., Iн.р.=10 А, характеристика С-9 шт.; -автоматический выключате" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Источник бесперебойного электропитания Крон-24/2 -1 шт. в комплекте с АКБ DELTA DT1207 -2 шт. АСТА.425159.018" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 серии ШРЭ, 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54, навесного исполнения в составе: вводной автоматический выключатель ВА 25-29 В 3 20-0, трехфазный, Iн=63 А, Iр=20 А, характеристика В; отходящие автоматически" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Источник бесперебойного питания Online двойного преобразования PF=0,8, укомплектованы SNMP-картой и сухими контактами СИПБ3КА.8-11" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Шкаф распределительный 380 В, 50 Гц, 63 А, IP54 с вводным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями на отходящих линиях, ШРЭ-3-16-0018-11 УХЛ4: Выключатель ввода автоматический 380В, 50Гц, Iн=63А, Iр=20А, УХЛ3, IP20 ВА 25-29 В 3 20-" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Шкаф распределительный 380 В, 50 Гц, с вводным выключателем, выключатели отходящих линий, ШРЭ-3-16-0015-61УХЛ4: Выключатель автоматический 220 В, 50 Гц, Iн=63 А, Iр=10 А, УХЛ3, IP20 ВА 25-29 В 1 10-0 ИШГА.641256.005 ТУ - 12 штук; Выключатель ввода ав" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/25-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 25 А, настенный, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ2" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/63-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 63 А, настенный, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Шкаф вводно-распределительный ШВРА 380/63-20С, АВР с равноправными вводами, без ввода ДЭС, без панели аварийного освещения, на номинальный ток 63А, настенный Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Щит электрообогрева ЩЭО Опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4204.000-ЭМ.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Оповещатель пожарный световой с надписью АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (на красном фоне) БЛИК-С-24" Кол-во: 4

"Позиция 65" "Оповещатель пожарный световой с надписью АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА (на красном фоне) БЛИК-С-24" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4408.001-ЭМ.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.3112.001-ЭМ1.ОЛ1" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.2217.001-ЭМ.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/46-3-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4204.001-ЭМ1.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-10-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.1013.001-ЭМ.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11" Кол-во: 8

"Позиция 72" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/2" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/44-10-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.1013.001-ЭМ.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/44-5-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.3112.001-ЭМ1.ОЛ1 ТУ 3434-001-79740390-2007" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/44-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4204.001-ЭМ1.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП, IP41, ЩЗИП-Н1-М200/44-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4204.001-ЭМ1.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4405.001-ЭМ1.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 6

"Позиция 82" "2.7.6 Разъединитель РЛНД-I.1-10IV/400 НУХЛ1 наружной установки в комплекте с приводом ПРГ- 01-2Б-УХЛ1 - 1 компл.;" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Шкаф управления электрообогревом (антиобледенительной системы кровли), ШЭО, 380 В, 50 Гц, Задание заводу-изготовителю 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3118.000-ЭМ.ЗИ8" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/8 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/33Ач DELTA DT1233 - 2 шт" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Шкаф ввода и распределения электроэнергии, с АВР на вводе, 380/220 В, 50 Гц, ШВ, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.3711.000-ЭМ.ЗИ" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Выключатель емкостной бесконтактный CSN i06P5-31P-10-LZ" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Щит аварийного освещения ЩАО. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4405.001-ЭМ1.ОЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М200/45-3.1-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0005.4204.001-ЭМ1.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО2-ЭС Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4702.001-ЭОК-1.ОЛ2 инв.№10009369" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО1-ЭС. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4702.001-ЭОК-1.ОЛ1 инв.№10009284" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1 IP41 ЩЗИП-Н1-М200/46-7-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4408.001-ЭМ.ОЛ4 изм.1" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1 IP41 ЩЗИП-Н1-М200/46-4-(I+II)-IP41-УХЛ4. Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0001.4405.001-ЭМ1.ОЛ4 изм.2" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху." Кол-во: 1

"Позиция 94" "Щит автоматического включения резерва, 380В, 10А, IP31. ЩАВР2-10-3" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху." Кол-во: 1

"Позиция 96" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-25-3 380В, 25А, IP54" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3, 380В, 40А, IP54" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-11" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-22 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4204.022-ЭОК-1.ОЛ инв.№10009350" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Комплект рельс для монтажа ИБП (19дюйм., нагрузка до 43кг, 2U, регулируемые), Rail Kit 19дюйм. 2U" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Устройство вводно-распределительное, 380В, N+PE в составе: АД12-22С16-АС-УХЛ4 - 1шт.; ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 5шт.; ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 3шт.; ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт. ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО-13 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3112.013-ЭОК-1.ОЛ инв.№10009348" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-102-31 УХЛ4, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭБ-1ТМ.02М.03 230В, N+PE в составе: АВДТ32-22С16-А-УХЛ4 - 1шт, ВА47-29-1С20-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 8шт" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО14. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3709.014-ЭОК.ОЛ1 инв.№10009308" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Термошкаф утепленный неразъемный с электрообогревом мощностью 400 Вт с габаритными размерами 1000х600х2000 ТУ3434-001-26818956-2015 Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.4701.003-ЭК-1.ОЛ (изм.1) инв.№10011294" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Щит питания и управления электрообогревом ЩЭО8. Опросный лист 0010.001.004.Р.0004.113.0002.3106.008-ЭОК.ОЛ1 инв.№10009310" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Устройство вводно-распределительное со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE, спецзаказ ППУ (СП6.13130.2013) в составе: ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 2шт.; ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт.; ВН-32-363-УХЛ3 - 1шт. ВР" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-302-31 УХЛ4 в составе: ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт.; ВН-32-363-УХЛ3 - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 113" "Щит автоматического включения резерва ЩАРВ2-25-3, 380В, 25А, IP31, с УЗИП (I+II), спецзкаказ" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Щит автоматического включения резерва, 380В, 16А, IP22. ЩАВР2-16-3" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-102-31 УХЛ4, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭБ-1ТМ.02М.03 230В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 118" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-312-31 УХЛ4, 380В, N+PE в составе: АД12-22С16-АС-УХЛ4 - 9шт, АД12-22С20-АС-УХЛ4 - 4шт, ВН-32 3Р 40А - 1шт, ВА47-29-1С16-УХЛ3 - 3шт" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-304-31 УХЛ4, 380В, N+PE в составе: ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 6шт, ВН-32-320-УХЛ3 - 1шт" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Щит автоматического включения резерва навесного исполнения ввод кабелей сверху, IP31, с УЗИП (I+II), спецзкаказ ЩАВР2-40-3 IP31" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-40-3 IP31 навесного исполнения ввод кабелей сверху." Кол-во: 1

"Позиция 122" "Щит автоматического включения резерва, 380В, 16А, IP22. ЩАВР2-16-3" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 125" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 126" "Источник бесперебойного питания СИПБ1БА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Комплект рельс для монтажа ИБП (19дюйм., нагрузка до 43кг, 2U, регулируемые), Rail Kit 19дюйм. 2U" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 2

"Позиция 129" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 130" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 131" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 132" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВА47-29-1С10-УХЛ3 - 6шт, ВН-32 3Р 25А - 1шт." Кол-во: 1

"Позиция 133" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-108-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE, спецзаказ ППУ (СП6.13130.2013) в составе: ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 4шт" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-15-2Н-108-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВН-32 3Р 32А - 1шт, ВА47-29-1С6-УХЛ3 - 5шт" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-15-2Н-115-31 УХЛ4 со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа СЭТ-4ТМ.02М.15, 400В, N+PE в составе: ВН-32 3Р 32А - 1шт, ВА47-29-3С10-УХЛ3 - 13шт, ВА47-29-3С20-УХЛ3 - 1шт, АД12-22С16-АС" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР2-32-3, 380В, 32А, IP54 (спецзаказ)" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Щит автоматического включения резерва ЩАВР3-40-3, 380В, 40А, IP54" Кол-во: 1

"Позиция 139" "Источник бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями, Крон-24/4" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: вводное устройство: выключатель нагрузки, 3ф, 25 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматичес" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Шкаф распределения электроэнергии, 380 В, 50 Гц, 63 А, 6кА, TN-S, металлический, навесного исполнения, аппараты отечественного производства аппарат на вводе: выключатель нагрузки, 3ф, 40 A - 1 шт; фидерные выключатели: автоматический выключатель дифф" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 143" "Источник бесперебойного питания с двойным преобразованием СИПБ Rack/Tower 1ф/1ф, PF=0,9 с АКБ, 1000ВА / 900Вт, 440х430х86,5 мм в комплекте с картой удаленного управления SNMP CY504, СИПБ1КА.9-11" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-ПМ-М658/3-L-IP54-УХЛ1" Кол-во: 11

"Позиция 145" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М318-30-IP31-УХЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-Н1-М318-30-IP31-УХЛ4" Кол-во: 4

"Позиция 147" "Щит защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП-М318/2-16-IP54-УХЛ1" Кол-во: 5

"Позиция 148" "Щит электрообогрева и электропитания электроприводных кранов 380/220 В, опросный лист 0010.001.004.Р.0003.113.0006.4702.002-ЭК1.ЗИ2" Кол-во: 1

"Позиция 149" "Комплект источника бесперебойного электропитания в составе: источник бесперебойного электропитания Крон-24/4 - 1 шт аккумуляторная батарея 12В/17Ач DELTA DT1217 - 2 шт" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 12

"Позиция 151" "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Оповещатель пожарный световой БЛИК-С-24 с надписью ВЫХОД" Кол-во: 2

"Позиция 154" "Щиток защиты от импульсных перенапряжений ЩЗИП1, IP41, Опросный лист 0010.001.004.Р.0001.113.0003.4405.001-ЭМ1.ОЛ4" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Разъединитель РЛНД-I.1-10.IV/400Н УХЛ1 с приводом ПРГ-01-2Б УХЛ1 ТУ1691 ИВЕЖ.67 4212.003ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 156" "Ограничитель перенапряжений ОПН-1-10/12 III УХЛ1, ТУ 3414-039-49040910-2000" Кол-во: 60

"Позиция 157" "Источник бесперебойного питания СИПБ1КА.9-11 1000ВА/900Вт ДЕШК.435241.018& рельсы для монтажа ИБП (19", нагрузка до 43 кг, 2 U, регулируемые). ДЕШК.301363.001-01&NetAgent CP504 ДЕШК.СР504" Кол-во: 2