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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907647640
Уникальный номер закупки
19/2.1/0020070/ГСвязь
Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному сопровождению автоматизированной системы учета и управления "1С: Бухгалтерия 8" и "1С: зарплата и Управление персоналом" для нужд ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 09:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-35-70
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
k.maksimov@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Константин Павлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.65
Закупки и тендеры Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному сопровождению автоматизированной системы учета и управления "1С: Бухгалтерия 8" и "1С: зарплата и Управление персоналом" для нужд ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.04.201919.04.2019 12:0019.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907647640Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сервисному сопровождению автоматизированной системы учета и управления "1С: Бухгалтерия 8" и "1С: зарплата и Управление персоналом" для нужд ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой.г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному сопровождению автоматизированной системы учета и управления "1С: Бухгалтерия 8" и "1С: зарплата и Управление персоналом" для нужд ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой.
Начальная цена
439 140,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
69.20
69.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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