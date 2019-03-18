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Номер извещения
31907616798
Уникальный номер закупки
19/2.3/0018394/ВНИПИГД
Наименование закупки
Разработка специальных технических условий (СТУ) на проектирование в части обеспечения технических требований безопасности зданий и сооружений в составе проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Сила Сибири» (19/2.3/0018394/ВНИПИГД)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
07.03.2019 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Антонина Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка специальных технических условий (СТУ) на проектирование в части обеспечения технических требований безопасности зданий и сооружений в составе проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Сила Сибири»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.03.201927.03.2019 14:0027.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907616798Подведение итогов не позднее Разработка специальных технических условий (СТУ) на проектирование в части обеспечения технических требований безопасности зданий и сооружений в составе проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Сила Сибири»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка специальных технических условий (СТУ) на проектирование в части обеспечения технических требований безопасности зданий и сооружений в составе проектной документации по объекту «Магистральный газопровод Сила Сибири»
Начальная цена
4 531 656,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
71.12.17
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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