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    Главная / Торги / Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 10:0008.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП903005Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП903005

    Уникальный номер закупки

    19/4.3/0000800/Сибметахим

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _800_СМХ.doc

    _000800.zip

    Изменения в извещении

    Разъяснение_800_СМХ.docx

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Пластмассы в первичных формах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.04.201912.04.2019 14:0012.04.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП903005Подведение итогов не позднее Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    315 250,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    20.16.57.120

    Жидкости кремнийорганические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пеногаситель для водоосновных систем"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 2"

    "Пеногаситель для водоосновных систем"

    Кол-во: 0.9

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