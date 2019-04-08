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Номер извещения
ГП903005
Уникальный номер закупки
19/4.3/0000800/Сибметахим
Наименование закупки
Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
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Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пеногасителя для водоосновных систем для нужд ООО "Сибметахим"
Начальная цена
315 250,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
20.16.57.120
20.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.9
Кол-во: 0.9