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Номер извещения
31907578099
Уникальный номер закупки
19/5.4/0011961/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту и замене элементов интерьера принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2019 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-12-41
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
martsys.nv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марцись Надежда Владимировна
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru
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Выполнение работ по ремонту и замене элементов интерьера принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201929.03.2019 14:0029.03.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907578099Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту и замене элементов интерьера принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.etpgaz.gazprombank.ru
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту и замене элементов интерьера принадлежащих закзчику воздушных судов для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
5 857 839,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
52.23.19
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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