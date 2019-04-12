www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907573601
Уникальный номер закупки
19/4.3/0001871/КЗИТ
Наименование закупки
Поставка запасных частей для дробемета CMV
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2019 09:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-10-01
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
KolganovaEE@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
456656, г. Копейск, Челябинская обл., ул. Мечникова, 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для дробемета CMV
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для дробемета CMV
Начальная цена
1 075 550,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
28.13.32.130
28.25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.