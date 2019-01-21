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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП901003
Уникальный номер закупки
18/2.1/0082106/Ихолдинг
Наименование закупки
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации по ОСБУ для нужд ООО «Газпром инвестхолдинг» (18/2.1/0082106/Ихолдинг)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации по ОСБУ для нужд ООО «Газпром инвестхолдинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
23.01.201923.01.2019 14:0023.01.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП901003Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации по ОСБУ для нужд ООО «Газпром инвестхолдинг»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации по ОСБУ для нужд ООО «Газпром инвестхолдинг»
Начальная цена
6 190 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром инвестхолдинг
Все закупки и тендеры Газпром инвестхолдинг
Адрес местонахождения
121099, Российская Федерация, Москва, Новопесковский Малый переулок, 8
69.2
69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1