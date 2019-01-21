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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2019 06:0021.01.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП812114Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП812114

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0099469/Сибметахим

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2018 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_73666_СМХ.zip

    Извещение_99469_СМХ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская область

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

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    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    24.01.201924.01.2019 10:0024.01.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП812114Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    455 237,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное Гелакси Ультра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Стул офисный ИСО"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Шкаф для документов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Шкаф для документов с антресолью, закрытый"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Шкаф для одежды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Стол компьютерный с 1 выдвижной тумбой с полкой под клавиатуру"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стеллаж для документов металлический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Шкаф для документов, со стеклом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кресло офисное Менеджер"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Шкаф малый под МФУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Стол компьютерный угловой с 2мя тумбами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф малый с мойкой из нержавеющей стали"

    Кол-во: 1

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