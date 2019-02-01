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Номер извещения
31807349495
Уникальный номер закупки
18/2.1/0089037/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.12.2018 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-20-96
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
gmyzovsv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гмызов Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
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Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.02.2019 06:00 GMT +301.02.2019 06:0001.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807349495Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Дата и время вскрытия заявок
01.02.2019 06:0001.02.2019 06:0001.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807349495Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Подведение итогов не позднее
21.02.2019 18:0021.02.2019 18:0021.02.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807349495Подведение итогов не позднее Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора страхования материально-производственных запасов для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
1 836 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
65.12.4
65.12.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1