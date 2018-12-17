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Номер извещения
31807166692
Уникальный номер закупки
18/4.3/0084703/Спецгазавто
Наименование закупки
Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.11.2018 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2018 11:00 GMT +317.12.2018 11:0017.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807166692Дата и время окончания срока приема заявок Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2018 13:0019.12.2018 13:0019.12.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807166692Дата и время вскрытия заявок Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
27.12.2018 20:0027.12.2018 20:0027.12.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807166692Подведение итогов не позднее Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оптовая поставка продуктов питания для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Чайковский промрайон "Сутузово"
Начальная цена
1 959 937,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
47.29.39.000
46.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250
Кол-во: 360
Кол-во: 400
Кол-во: 310
Кол-во: 500
Кол-во: 400
Кол-во: 250
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Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 430
Кол-во: 470
Кол-во: 460
Кол-во: 335
Кол-во: 440
Кол-во: 380
Кол-во: 500
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Кол-во: 320
Кол-во: 350
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Кол-во: 440
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400