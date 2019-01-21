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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2019 11:0021.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807157326Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31807157326

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0048188/Спецгазавто

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.11.2018 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 18_СпецГАТранс_4.3_0088 1.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    0088_Письмо о продление изм 2 от 27.12.18.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром спецгазавтотранс
    Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

    Юридический адрес

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Почтовый адрес

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Контактный телефон

    +7 3412 94-69-80

    Факс

    +7 3412 56-81-83

    Адрес электронной почты

    instend@sgaz.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталов Роман Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2019 11:00 GMT +321.01.2019 11:0021.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807157326Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Дата и время вскрытия заявок

    23.01.2019 13:0023.01.2019 13:0023.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807157326Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2019 20:0031.01.2019 20:0031.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807157326Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.01.201931.01.2019 20:0031.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807157326Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для автомобилей Урал-Ивеко для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" в г.Новый Уренгой (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    3 009 389,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

    Адрес местонахождения

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Классификатор ОКПД2

    45.31.12.000

    Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо N.Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Втулка ручника N.Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Скоба акселератора Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Зажим Trakker Cargo"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Штуцер торм.трубки N.Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Штуцер торм.трубки N.Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Лампа Trakker"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный Daily (old 42553200)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Подшипник хвостовика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Подшипник КПП 25х62 SP=18,25 мм роликов. Дейли (2826.5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Вкладыши коренные red F2BE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Вкладыши шатун. Курсор 8 Red"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Вкладыши шатунные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Зажим пружин Cursor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Подкрылок передний правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Сальник КПП 30*47*8 перв.вала New Daily Restyling"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Клемма аккумуляторная Cursor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Ручка фиксации колонки рулевой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Патрубок ретардера 60х100 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кронштейн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Поперечина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Коробка передач ZF 6 S 1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Сапун"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Штуцер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кольцо масл магистр турбины дв 8210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Предохранитель 5А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Предохранитель 15А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Предохранитель 20А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Предохранитель 25А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Предохранитель 30А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Предохранитель 30А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Болт крепления кронштейна стабилизаотра М12*35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Болт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Болт М14* 45*2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Болт м14*160 под шестигранник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Шайба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнит."

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Кольцо уплотнит. сливн. пробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Блокировочная панель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Переключатель корректора фар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан свечи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Трубка топливная 8460"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Кабель спидометра автономного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Карта для иммобилайзера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Диск торм. механизма 2-х цил."

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Мост задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Чулок заднего моста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Накладка ИВЕКО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Полик кабины ИВЕКО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Стенка задняя E-TR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Накладка пола"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Коврик пассажирский ИВЕКО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Полик кабины STRALIS AD левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Панель кабины передняя STRALIS (AT/AD)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Крыша E-TR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Панель кабины передняя STRALIS (AT/AD) внутреняя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Планшет STRALIS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Подстаканник-TRAKKER"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Колодка соединительная воздушная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Трубка сцепления L=3430"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "кронштейн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Блок управления (в дверях)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Патрубок радиатора верхний CURSOR-8 Iveco Stralis"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Шланг сжатого воздуха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Шланг ГУРа (L=430 mm)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Трубопровод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Электрическая коса"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Кронштейн аморт. пер. верх."

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Кронштейн аморт. пер. верх. (41028124)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Соединитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Амортизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Реле"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Пластина стопорная редуктора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Подшипник балансира наружний E-TR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Колодки торм. диск. ПМ Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Колодки торм. диск. ПМ Daily"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Сальник задн.разд.коробки 85*110*14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Крыло заднее! левое задняя часть \IVECO EUROTECH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Кронштейн прижимной стаб-ра Траккер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Гайка болта реактивной штанги (old 17158221)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Штифт Cursor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Шпонка вилки РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Сидение водительское пневматическое Stralis"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Сиденье пассажира"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Короб пола (тоннель)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Полик кабины STRALIS AD правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Шпилька колеса перед."

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Шайба балансира 0,5 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Шайба балансира 0,2 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Гайка Trakker Cursor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Втулка редуктора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Прокладка РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Шестерня распредвала 8210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Кольцо рез. 94,62*5,33 помпы ДЕЙЛИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Гайка М18*1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Тройник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Подшипник ступ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Шланг ГУРа"

    Кол-во: 2

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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    25 976 946
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211100050
    Поставка автоматических устройств управления, контроля и регулирования для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 07656)
    Поставка автоматических устройств управления, контроля и регулирования для объекта...
    177340
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 231 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211099516
    Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны служебных помещений, принадлежащих Заказчику на правах субаренды, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 106, для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт». (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 8086
    Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической...
    177337
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    17.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 749 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Конкурентный отбор № 32211099322
    Оказание услуг по диагностике клапанов Mokveld на Объектах, входящих в состав стройки Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (051-2002669) № 06775
    Оказание услуг по диагностике клапанов Mokveld на Объектах, входящих в состав стройки...
    177336
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    42 140 683
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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