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Номер извещения
31807079067
Уникальный номер закупки
18/2.1/0079453/Спецгазавто
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2018 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2018 11:00 GMT +317.12.2018 11:0017.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807079067Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2018 13:0019.12.2018 13:0019.12.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807079067Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
17.01.2019 20:0017.01.2019 20:0017.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807079067Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
17.01.201917.01.2019 20:0017.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807079067Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по дополнительному обучению сотрудников "защитному и зимнему вождению" для нужд ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на Восточно-Мессояхском НГКМ, Новопортовском НГКМ, ЯНАО
Начальная цена
4 416 740,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
85.42.19
85.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 394