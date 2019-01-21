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Номер извещения
31807079064
Уникальный номер закупки
18/2.1/0078428/Спецгазавто
Наименование закупки
Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.10.2018 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2019 11:00 GMT +321.01.2019 11:0021.01.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807079064Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
23.01.2019 13:0023.01.2019 13:0023.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807079064Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
31.01.2019 20:0031.01.2019 20:0031.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807079064Подведение итогов не позднее Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
31.01.201931.01.2019 20:0031.01.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807079064Подведение итогов не позднее Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
Начальная цена
14 500 454,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
43.29.19.190
42.91.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.026
Кол-во: 0.397
Кол-во: 870
Кол-во: 1550
Кол-во: 11.85
Кол-во: 16.53
Кол-во: 27.3
Кол-во: 20.4
Кол-во: 133
Кол-во: 0.008
Кол-во: 80
Кол-во: 283
Кол-во: 624
Кол-во: 214
Кол-во: 193
Кол-во: 325.1
Кол-во: 261.1
Кол-во: 4170