Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31807079064 Уникальный номер закупки 18/2.1/0078428/Спецгазавто Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по берегоукреплению на объектах капитального строительства 2018-2019 г.: - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне-Квакчикского ПСМ - АГРС г. Петропавловска-Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Киумшичек на 127 км, DN500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Быстрая на 217 км, DN 500, PN 6,4 МПа Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска -Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Пуконка на 164 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; - «Газопровод магистральный УКПГ Нижне -Квакчикского ГКМ - АГРС г. Петропавловска — Камчатского», инв. № 000365418. Капитальный ремонт перехода через р. Чимстина на 147 км, DN 500, PN 6,4 МПа. Камчатское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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