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Номер извещения
31807041733
Уникальный номер закупки
18/4.3/0069328/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка запасных частей к микротурбинным установкам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.10.2018 16:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Почтовый адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
s.datov@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к микротурбинным установкам
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.11.2018 09:30 GMT +313.11.2018 09:3013.11.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31807041733Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к микротурбинным установкам350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
13.11.2018 10:0013.11.2018 10:0013.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31807041733Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к микротурбинным установкам350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
13.12.2018 14:0013.12.2018 14:0013.12.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31807041733Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к микротурбинным установкам350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к микротурбинным установкам
Начальная цена
2 098 225,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Краснодар»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Краснодар»
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул.им.Дзержинского, 36
29.31.21.110
27.11.61.120
27.20.1
27.11
27.20
29.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2